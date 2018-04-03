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李魁賢姚淑芬獲國藝獎 故人後代頒獎意深遠

2018-04-03 17:53中央社 台北3日電

第20屆國家文藝獎贈獎典禮3日在淡水雲門劇場舉行，為詩人李魁賢與編舞家姚淑芬頒獎時，頒獎者是已故作家鄭清文之妻陳淑惠、已故畫家王攀元的長女王筱寶，別具深意。

鄭清文與李魁賢相識近一世紀，陳淑惠說，雖然丈夫寫小說，李魁賢寫詩，兩人寫的東西並不相同，但他們兩人經常在很多地方相遇、交流，感情就像是兄弟一樣。

陳淑惠全程以台語致詞，她幽默笑說：「李魁賢的詩有多好？我是外行，不怎麼了解，但清文很稱讚，也向國藝獎推薦了好幾次，他說魁賢絕對有條件得。雖然，清文無法親眼看到他，但現在由我代表頒獎，也算是完成心願。我要用最誠懇、歡喜的心情來說恭喜喔！」

從1953年發表第一首詩到現在，李魁賢的創作路已走了65年，在發表得獎感言時，他特別感謝長年支持他出版詩創作與譯詩集的秀威資訊科技股份有限公司，他說：「出版有兩大類很難有市場性的出版品，一是學術著作，另一類就是詩集，像我這樣沒有出版過暢銷書的老人，他們竟然從2010年起接受了我的作品，若不是如此，我大概也不會有勇氣和意志持續投入文學創作。」

李魁賢也再次提及鄭清文長年如兄長般的對待照顧，語氣感性又感慨：「他三番兩次推薦我，每次失敗，他總是說：『哪有這款事誌？無彼號道理！』這次成功了，他卻等不及，先走啦。」

2009年，姚淑芬在電視上看到前輩畫家王攀元的紀錄片，為王攀元畫作中濃烈的色彩給震懾住，因此大膽拜訪王攀元，從此與王家一家人都成了朋友。在她的舞作「婚禮」中，更以王攀元的作品為舞台背景。

值得一提的是，王攀元同時也是國藝獎的第五屆得主，由王的長女王筱寶代表頒獎，對姚淑芬而言有雙重意義。

一上台，感性的姚淑芬就哽咽得說不出話，她說對自己而言，講話實在困難，用跳的可能比較快。她說：「那天獲知得獎，覺得天地在旋轉，到現在都還在旋轉，從5歲我就開始旋轉。該怎麼講，媽媽在我5歲那年，把我送上娃娃車學跳舞，我搞不清楚為什麼要跳，但就一路跳到現在10年、10年又10年，對我來說，舞蹈是什麼呢？是生命一次次的轉彎吧。」

姚淑芬說，自己的作品一直有爭議性，「從以前，大家都會問：『妳到底在幹什麼？』我想，我的作品都是跟人有關係的。我感謝這塊土地讓我成長，感謝家人接受我的任性，沒有朝他們的期待前進，感謝舞者的血汗青春與不求回報的信任，還有一起工作的人，一直跟我鬥智，讓作品的精神完整呈現給觀眾。」

女王婚禮劇場
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