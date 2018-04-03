守護草山水道 文海珍獲終身環保成就獎

2018-04-03 17:32 中央社 台北3日電



草山生態文史聯盟理事長文海珍與一群天母媽媽們力抗「陽明山保變住六之六開發案」，更讓草山水道成為市定古蹟、推動水資源教育，獲得台灣環保終身成就獎肯定。

2018台灣環保終身成就獎得主出爐，草山生態文史聯盟理事長文海珍為獲獎人之一。文海珍在2001年起為了反對陽明山保變住六之六開發案，成立「草山生態文史聯盟」，堅持不撓最後擋下這個不當開發，守住陽明山的好山好水，成為近年來守護社區環境最重要的典範。

陽明山保變住六之六開發案總面積335.5公頃，早年通過環評，但由於違反環評承諾開挖過量土方，而遭草山生態文史聯盟提起訴訟，開發案2014年遭最高行政法院判決撤消開發許可並須恢復原狀，草山生態文史聯盟成功擋下這個開發案。

文海珍回憶，當初得知此案是因看到有工人在中山北路上挖水管，隨口一問才得知原來陽明山上有一個大開發案，但陽明山是保護區，天母媽媽們不解為何保護區可以用來做住宅開發案，因此開始了追查行動。

文海珍與其他天母媽媽們透過來往公文，發現陽明山保變住六之六開發案有許多不合理的地方，包含自來水供應及污水下水道問題，擔憂天母環境遭到破壞，因此就決定成立草山生態文史聯盟，力阻開發。

在阻擋開發案期間，文海珍等人積極參與環評、辦實地勘查並向監察院陳情等，也在搜集資料過程發現陽明山保變住六之六原本欲引用1932年完工的「草山水道」是供應大台北地區的重要水源之一，且與天母生態有緊密連結，因此也開始推動草山水道成為市定古蹟的工作。

在文海珍等人努力下，不僅擋住了陽明山保變住六之六開發案，草山水道也在2004年成為市定第111號古蹟，也是全國唯一使用中的活古蹟。

有感於水資源重要，文海珍等人從2003年起，在每年3月22日的世界水資源日前後幾天，舉辦「天母水道祭」，帶起社區節水、愛水的行動與理念，並將水資源教育納入中小學課程，盼能喚醒大家對水資源的注意。

對於推動環保運動受到肯定，文海珍表示，她非常驚訝，現在仍有許多環保前輩在為環境努力，未來會繼續推動環境保護，同時希望環保團體能夠跟政府公部門站在同一陣線，一起為環境努力。