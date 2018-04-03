卡管歹戲確定拖到連假後 教部：希望4月中有結果
台大新任校長管中閔原定2月1日上任，但教育部迄今未核定人事案。管中閔日前對教育部下最後通牒，要求在3月底前函文確定是否聘任，但教育部直到今天仍未核定。人事處長陳焜元日前曾說「近日一定會有結果」，外界推測，今天是清明連假前夕，教育部若不想拖過連假，最有可能在今天核定。不過教育部稍早表示，為釐清相關疑義，將展開跨部會審視，最快4月中旬有結果。
人事處長陳焜元表示，根據目前外界公開的資料顯示，中國廈門大學等將管中閔列為兼任教授、博班導師、以及該校碩士班招生簡章稱他為「實質性兼任教授」等教職，同時在任公務員期間，也傳出有相關赴陸管制規定待釐清，教育部希望盡快釐清事實爭議點，以及法律適用疑義，最近將展開跨部會諮詢專案小組，希望在4月中旬左右，提出諮詢意見供教育部決策參考。
對於4月是否最後答案就揭曉？陳焜元說，目前將待相關資料提供教育部評估參考，理想是在4月中旬就能有結果。對於調查時間為何這麼長？陳焜元解釋，相關疑慮都釐清後，對管教授之後擔任校長，能夠較順利，也確保不再有其他爭議。對於管中閔若在調查期間自行對外說明，教育部是否採用、加快聘任時程？陳焜元說，會尊重管教授意見，若有他本人說明，應該會有幫助。
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