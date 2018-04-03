卡管歹戲確定拖到連假後 教部：希望4月中有結果

2018-04-03 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



台大新任校長管中閔原定2月1日上任，但教育部迄今未核定人事案。管中閔日前對教育部下最後通牒，要求在3月底前函文確定是否聘任，但教育部直到今天仍未核定。人事處長陳焜元日前曾說「近日一定會有結果」，外界推測，今天是清明連假前夕，教育部若不想拖過連假，最有可能在今天核定。不過教育部稍早表示，為釐清相關疑義，將展開跨部會審視，最快4月中旬有結果。

人事處長陳焜元表示，根據目前外界公開的資料顯示，中國廈門大學等將管中閔列為兼任教授、博班導師、以及該校碩士班招生簡章稱他為「實質性兼任教授」等教職，同時在任公務員期間，也傳出有相關赴陸管制規定待釐清，教育部希望盡快釐清事實爭議點，以及法律適用疑義，最近將展開跨部會諮詢專案小組，希望在4月中旬左右，提出諮詢意見供教育部決策參考。