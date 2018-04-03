網路實名制 NCC委員：不贊成推動

2018-04-03 16:58 中央社 台北3日電



國家通訊傳播委員會（NCC）委員陳耀祥今天表示，不贊成推動網路實名制以及立專法做網路防制，政府可以透過治理平台的建立，建構有效、真實的言論自由環境。

內政部上午舉辦「言論自由新時代的挑戰－政府角色之省思研討會」，邀陳耀祥、行政院政務委員唐鳳、、中央大學產業經濟研究所所長王明禮、中央研究院法律學研究所助研究員陳舜伶談「網路資訊發達對言論及隱私人權之影響」；研討會由內政部長葉俊榮主持。

談及言論自由，陳耀祥表示，和台灣同樣走過威權時期的南韓，過去為何推動網路實名制，可能與國家文化、組織屬性不同有關；在台灣，對得來不易的自由比較珍惜，並未推動網路實名制，他也不贊成推動。

陳耀祥說，政府可以透過治理平台的建立，建構有效、真實的言論自由環境，除立即發布訊息澄清外，對於假新聞或個資問題，政府可以跨部會聯繫，也應該納入企業、公民社會、平台業者等多元利害關係人，共同思考解決問題。

他表示，畢竟網路環境與實體環境存在差異性，如果沒有從治理角度思考，只想以政府公權力管制，無法獲得成效，且會付出極大行政成本，並對人民言論自由和人權造成侵害。

是否立專法管制網路言論？陳耀祥說，若在網路恐嚇買槍掃射，會觸及刑法恐嚇罪問題，並非無法可管，但若要特別立法，專門針對網路做防制規定，恐讓政府手伸進網路，不見得妥當，他認為只要修法即可。

葉俊榮認為，台灣過去經歷過箝制言論自由的時代，後來會特別反省言論自由，是否因此在進入網路世界後，相對其他國家，台灣走的方向會比較不一樣。

他指出，台灣到現在為止沒有要求網路實名制、未在網路設防火牆禁止某些言論，也沒有立法或採究責措施，這三件事在台灣都沒有做；這三件事沒做究竟是對或錯？或根本不應該做，都是要面臨的課題。

唐鳳說，去年她在研討會面對民眾提問政府要建立事實查核平台時曾說，面對威脅到打擊政府治理結構可信度時，要快速、公開回應。一年過去，目前行政院官網首頁有所有部會謠言澄清共享的布告欄，政府也沒有立法或修法箝制民間社會的批評指教。

王明禮認為，言論自由是很重要的民主機制，不過，言論變非常自由後，出現假新聞、網路霸凌、隱私侵害等問題，這也許是言論自由後的代價與副作用。