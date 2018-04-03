國家文藝獎頒獎 雲門劇場辦桌

2018-04-03 15:57 中央社 台北3日電



蔡英文總統（右五）下午親自出席「第20屆國家文藝獎贈獎典禮」贈送禮物給電影音樂創作者林強（右起）、劇作家陳勝國、作曲家金希文、詩人李魁賢、藝術家撒古流．巴瓦瓦隆、編舞家姚淑芬、建築師黃聲遠等七位國家文藝獎得獎者。聯合報系記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 第20屆國家文藝獎今天在淡水雲門劇場舉行頒獎典禮，典禮採以「辦桌」形式，總統蔡英文也到場頒獎，蔡總統表示，要讓各地認識台灣，最好就是文化藝術。

第20屆國家文藝獎今天下午在淡水雲門劇場舉行頒獎典禮，總統蔡英文、文化部長鄭麗君、7名得獎者詩人李魁賢、劇作家陳勝國、編舞家姚淑芬、作曲家金希文、電影音樂創作者林強、建築師黃聲遠、藝術家撒古流．巴瓦瓦隆等都出席。

國藝會董事長林曼麗致詞時說，今年是繼2000年後，睽違10年首次七大領域皆有得獎者產生，意義深遠。今年選在春暖花開季節在淡水雲門劇場頒獎，也邀請淡水在地劇團金枝演社演出，讓藝術美好伴隨春風生生不息。

國藝會在平時演出的劇場「辦桌」，透明的落地窗外，有著綠意盎然的風景，蔡總統致詞時提到，「來之前以為頒獎會是一個很黑、只能看到人頭的場景，可是今天到的場景真的很不一樣。」尤其她對金枝演社的「蓬萊」扮仙感到驚艷，「我們真的可以有自己很自傲的文化。」

蔡總統提到，去年她出訪薩爾瓦多時，在薩爾瓦多總統國宴上，分享一首李魁賢寫關於薩爾瓦多的詩，獲得熱烈迴響，「李老師可能想不到，一首詩能帶來這麼大的外交效果，要讓各地認識台灣，最好就是文化藝術。」

蔡總統也提到，在巴黎時裝週聽到林強的音樂，就等同聽到台灣，陳勝國寫的台灣戲劇、姚淑芬的舞蹈、撒古流的藝術創作、金希文的音樂、黃聲遠的建築，都是從台灣這塊土地尋找養分，也豐富台灣文化。

蔡總統也在典禮中向每位得獎者致上贈禮，推崇他們的藝術成就，表達政府對藝術文化領域的支持。每位得獎者將獲得新台幣100萬元獎金以及獎座一座。