勵馨30週年 4/21辦#MeToo遊行接軌國際

2018-04-03 15:58 中央社 台北3日電



勵馨基金會長期為性別受害者發聲，今天舉辦30週年慶，呼籲社會大眾參與4月21日中正紀念堂「多陪一里路 #MeToo大遊行」，接軌全球延燒的反性騷擾、反性侵 #MeToo運動，期盼終止性別暴力。

勵馨基金會今天舉辦「勵馨30 重返初馨」系列活動發表記者會，由一首30年前勵馨女孩的創作音樂「女孩的秘密」拉開序幕。

去年美國好萊塢性侵事件引發許多女星站出來為自己發聲，因此 #MeToo（我也是）運動在全球延燒。為響應 #Me Too運動，勵馨基金會將於4月21日早上8時30分至下午1時舉辦「多陪一里路 #MeToo大遊行」。

按照遊行規劃，當天遊行者將戴上面具繞行中正紀念堂一周，最後拋下面具，象徵拋開被污名化的生活，勇敢為自己發聲。預計將有1500至2000人參加，當天亦有園遊會、展覽及性別處境體驗區等活動。

勵馨基金會執行長紀惠容表示，中正紀念堂是當年「勵馨反雛妓萬人路跑」的起點，30年過去，台灣社會在性侵議題上還是處於譴責女性受害者，也是「#MeToo」運動在台灣難以推動的原因。

目前世界各地積極推廣女性運動，紀惠容說，希望台灣先從減少暴力開始，讓受暴婦女不只是向中途之家求助，而是透過心靈和就業輔導，重建就業和生活，才能養活自己和孩子，發展經濟及感情獨立人格。

勵馨基金會於1988年提供不幸少女中途之家收容服務，曾推動反雛妓華西街慢跑社會運動、促使「兒童及少年性交易防制條例」立法通過，目前致力推動女性賦權、實現性別公義的社會。

紀惠容說：「基金會過去是上對下保護婦女的概念，但其實應該要陪伴她們，讓她們長出力量和自信，為自己發聲。」

除了 #MeToo大遊行，勵馨基金會引進世界名劇「陰道獨白」，發展台灣本土陰道故事「拾蒂」舞台劇，也將舉辦插畫展、性暴力防治國際研討會等活動。