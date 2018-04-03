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單一入會全國執業 北律籲國會勿延宕律師法修正

2018-04-03 14:00聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

《律師法》修正是否採用「單一入會全國執業」制度，律師公會全國聯合會與台北律師公會立場相悖，北律認為法規要求律師應加入事務所及執行職務地點地方公會，已限制律師執業及結社自由，也影響當事人訴訟權保障；北律指出，全聯會已無法凝聚律師界共識，為保障律師職業自由與國人訴訟權，國會應立即啟動修法，廢除複數入會規定，將律師法修正為單一入會全國執業。

台北律師公會提倡「單一入會、全國執業」，與律師公會全國聯合會立場相悖，去年9月9日律師節，北律會員大會以94%的壓倒性比例退出全聯會。法務部日前也提出《律師法》草案，但針對是否採用「單一入會全國執業」制度，各地方律師公會、律師公會全聯會意見分歧。

北律指出，律師法第21條要求律師應加入事務所及執行職務地點地方公會之規定，除限制律師職業自由及結社自由，也影響當事人訴訟權保障。台北律師公會多年來一直主張修改律師法為「單一入會全國執業」，為建立修法共識，本公會已多次與全聯會協商。但全聯會於今年度3月31日會員代表大會僅通過未來全國律師公會組織之各地公會個人會員代表上限，對涉及律師執業區域限制相關議題修正均未能通過。

北律指出，在立法院推動相關修正時，全聯會以律師自治為由，主張應先由律師界自行協商達成共識。全聯會於去年底提出章程修正案，欲透過修正該會章程形成共識方式，進而作為未來在立法院推動律師法修正方向，部分立法委員也以此暫緩律師法修正。北律基於尊重立法院的期待，雖對全聯會提出之章程修正內容不盡同意，仍於行政院羅秉成政務委員會主持下，分別於3月18日、3月25日與全聯會協商。

但全聯會今年3月31日召開之會員代表大會上，除限制未來全國性律師組織架構之各地公會個人會員代表四分之一上限外，其餘章程修正案包括有關律師執業區域限制之修正內容均未能通過。於此情形下，國會不可能期待全聯會有能力領導律師界就律師職業及結社自由限制制度改革達成共識，而使制度改革一再延宕。

北律表示，我國是單一法域國家，律師均是經統一國家考試及格及職前訓練取得執業資格專門職業人員，此執業資格不因執業所在地點不同而異。固然我國就律師及其他專門職業人員採強制加入公會始得執業「業必歸會原則」，但專門職業公會目的，應係以實現專門職業人員團結權並進而保障專門職業人員執業獨立性，透過組織功能增進專業能力、建立與執行專業倫理準則等自律行為，進而更完善地提供人民專業服務及增進公共福祉，此於具有實現法治及保障人權功能之律師行業尤然。準此，律師只要加入一個公會，實已符合上述「業必歸會」之目的。

再者，法律事務範疇不以法院訴訟或非訟程序為限，受當事人委任或外縣市政府邀請到外縣市參與勞資調解、消保會議或外縣市政府之各類委員會等，或為外縣市當事人提供法律咨詢服務（無論是否到外縣市或透過通訊媒體為之）等均是執行法律事務，然是否均構成律師法上之「執業」？是否均應加入該縣市地方公會？目前實務運作上多以有無於法院程序中受任作為認定「執業」標準，實與法律事務範疇本質不符。

參照規範其他專門職業人員之法律，如會計師法、技師法、建築師法等，均已是單一入會全國執業，現行律師法第21條規定強制會員「複數入會」，不僅無端增加律師執業成本，更無法理上正當性。

北律指出，「業必歸會」原則乃出於維持律師業（或其他專門職業人員）獨立性、專業能力及受服務對象之公益性考量。設若今日律師業僅有一個以律師個人為會員之全國律師公會組織（如電機技師僅有一個全國公會），強制律師加入此一全國公會即足以達成「業必歸會」原則，至於律師是否要另行自行設置地方公會，應係各地律師之結社自由。換言之，律師法「業必歸會原則」應無保證地方律師公會必然存在之理。

立法院羅秉成
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