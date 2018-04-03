終結國內象牙買賣 擬2020年實施

2018-04-03 14:11 中央社 台北3日電



林務局今天預告修正野生動物保育法施行細則相關條文，可望下半年公告自2020年起，禁止所有象牙製品的買賣，私人可以出具合法文件而持有、收藏象牙製品，不可以交易。

林務局保育組組長夏榮生說，華盛頓公約（CITES）原本就禁止象牙的國際貿易；不過，聯合國國際自然保護聯盟（IUCN）2016年大象現況評估報告指出，野生非洲大象族群自2006年調查結果尚存50.8萬頭，至2015年僅剩41.5萬頭，族群數量大幅減損了約20%。

根據這份報告，非洲象可能在2015年起算的20年後，即2035年滅絕；2016年10月在南非召開第17屆瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約締約國會議（CITES CoP17）大會時，各國代表討論決議，「呼籲各國關閉國內合法象牙買賣場」。

夏榮生強調，回應國際搶救非洲大象的決議，林務局進行法律面與實務界的會商、盤整。

她說，野生動物保育法於1994年修正時，就原則禁止象牙製品買賣及在公共場所陳列、展示。但考量法規修正時，相關藝品、刻印業等以此為生，留有大量庫存，1995年訂定「庫存象牙產製品管理補充說明」，規定當年申報的庫存象牙產製品，經主管機關核准後許可買賣，作為緩衝措施。

近年林務局與國內刻印、珠寶藝品業者代表座談，考量國內保育觀念已大幅提升，象牙製品需求大量減少，合法象牙製品交易平均一年僅約百餘件；庫存消耗也逾20年，不是業者主要經營項目，評估可修正相關規定，落實國內禁止象牙產製品交易。

夏榮生說，農委會今天預告修正野保法施行細則草案第33條第3項，規定原經過主管機關審查保育類產製品買賣及陳列、展示核准後，因故停止繼續營業或經查原同意文件登載內容不符（例如庫存量不實）等情形，得予以廢止原核准事項的規定。

以及增訂第33條之3，明定自2020年1月1日起，國內象牙商業交易將正式終結，所有象牙製品不得再買賣。但是私人可以出具合法取得文件而持有、收藏，不過就是不可以交易，贈予也要簽具轉讓承諾證書，若假藉贈予行交易之實，查明屬實法辦，涉刑責及罰金代價。

林務局補充說明，目前合法可販售的庫存象牙產製品，其買賣及陳列、展示仍須經縣市政府審查許可。違反者依同法第40條可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。2020年起也仍可展出申請核可、合法取得的相關製品、古文物。