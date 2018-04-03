運將疑過勞死卻排除職災 勞動部重啟調查

2018-04-03 14:07 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



山隆通運司機呂智偉去年3月載運貨物途中期間爆發腦幹自發性出血，送醫後治療無效，工傷協會、桃園市產業工會今天陪家屬到勞動部前廣場抗議，控訴呂智偉出事半年前幾乎每月工時300小時以上，最高達320小時，但勞動部職安署在家屬未提供工時情況下判定非屬過勞死；公司並多次騷擾家屬，還撂話「黑白道都協調好了」，讓他們擔心「難道白道是勞動部嗎？」要求勞動部啟動政風徹查。

職安署回應，勞資對呂姓司機工時各有不同說詞，但此案第一次審查因未符合異常事件、短期工作負荷等條件，因此判定非屬職災。後來家屬及工傷協會重新送案提出新事證，因此去年8月重啟調查，預計月底結果會出爐。

工傷協會上午陪同呂智偉太太及母親在勞動部門前陳情。呂太太表示，她先生於去年3月31日載運貨物途中，爆發腦幹自發性出血，送醫急救，於106年5月25日治療無效死亡。山隆通貨運公司一開始不聞不問，而且認為公司沒有責任，直到她們透過協會登上媒體，公司才急忙與他們連繫。後來山隆貨運擔心家屬會去公司及母公司正隆公司抗議，多次騷擾呂家，甚至代表公司的楊經理還嗆：「白道、黑道我們都協調好了」，讓家屬擔心難道「白道是勞動部嗎？」

家屬控訴呂智偉發病前半年，除了其中一個月工時為247小時外，其餘都是300小時以上，最高曾達到320小時，但雇主提出的工時資料卻是每月113-203小時，因為雇主只紀錄第一車出車時間及最後回車時間，未將假日理貨工時、第一車出車前理貨平均每天3小時、末班車理貨3小時等工時納入。職安署北區職業安全衛生中心進行過勞認定時，在家屬未提供工時情況下逕予認定非屬過勞，家屬完全不能接受。

工傷協會表示，貨運業長期的「隱形工時」一直都是拖垮司機健康的兇手，但職安署對於本起認定至今8個月仍未有結果，是否就如公司代表所言，是被協調好的白道？