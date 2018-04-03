聯晚回響／社安網「處處補洞」社工先成替死鬼？

2018-04-03 14:07 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林良齊 ／台北報導



行政院日前宣布「社會安全網」計畫，社福團體憂心又成為多頭馬車。靖娟兒童基金會執行長林月琴認為，應探討的是後送機制。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院日前宣布「社會安全網」計畫，整併現行的高風險家庭及兒少保護計畫，另依各縣市政府財力補助不同經費，財政較佳的台北市僅補助一成，結果傳出部分縣市不打算跟進。社福團體憂心，社會安全網恐怕又成為多頭馬車。

「這是中央請客、地方埋單。」李宏文說，從去年規畫以來，六都的配合度就不高，因為財政狀況較佳的縣市，中央補助較少，導致各縣市政府推動的方案又不同，「中央、地方不同調，社福恐怕又成為多頭馬車。」

該計畫的經費補助，包括台北市在內11個縣市中央補助五成以下，五成以上的縣市也有11個。且從110年起逐年調降中央補助比率，最終由地方政府自主辦理。

兒童福利聯盟政策中心主任李宏文說，「該計畫只是擴充社工人力計畫」，應檢討的是橫向聯繫，「僅增加社工人力無法解決問題」；靖娟兒童基金會執行長林月琴認為，應探討的是後送機制，如果訂出明確的KPI，可能反而使部份應該開案的個案沒有被開案。

為了因應日漸複雜的社會情形，政府整合過去的兒少保護、高風險家庭，並納入包括老人虐待等，擬在三年內增加社工人力1900多名。

「人力擴充是好事」林月琴說，但人力解決外還有包括後送單位等問題，樂見社會安全網，而現行的兒虐的問題的確很嚴重，「台灣輸不起」，呼籲政府應一次給足，「不要用孩子的血換來的政策或法規」，社會安全網應檢討整個體制。

除了給足人力，林月琴建議，應檢視現行兒童保護社工流動率高的原因，這不單單是人力或風險津貼就可以解決的問題。

李宏文指出，此次社會安全網的KPI訂定的很明確，但沒有提及包括精神醫療、藥酒癮等處理方式，僅增加社工人數，「但社工不是萬靈丹」，如果指標未達成，社工恐怕又是被怪罪的對象。

不跟進社安網？北市：從未這樣說過

【記者魏莨伊／台北報導】政院宣布社會安全網計畫，兒童福利聯盟政策中心傳出台北市因財政較佳，恐不跟進，讓社福成為多頭馬車。不過，對此台北市社會局相當錯愕，社會局副局長黃清高表示，不會有這種問題，社會局從來都沒有對哪一個單位說北市不跟進。

黃清高說，中央政策大家還是要行動一致，社會安全議題有共同的方向，雖然台北市增聘社工人力的自籌款過高，以北市預計增聘衛生局、社會局共170名社工為例，每年要增加5千多萬的預算，確實比較吃力，但北市府會再協調處理，如何籌措財源。

黃清高說，中央認為台北市財政等級是第一級，因此補助額度比桃園市、新北市都少，北市也極力向中央爭取用人的補助，希望保持原來的補助額度，或至少跟新北、桃園一樣，至少增額到20%。