聯晚回響／終結悲歌！13民團成立兒推盟 推中央設兒少專責單位

2018-04-03 14:10 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林良齊 ／台北報導



兒童節將來臨，立委李麗芬（前排左起）、王育敏、邱泰源、陳宜民上午舉辦「 疼惜台灣囝仔—還我中央兒少專責單位」記者會，邀請兒少團體，推動「成立中央兒少專責單位」、「加碼兒少預算」、「整合兒少業務」，善待台灣未來的主人翁。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

虐童、兒少事故頻傳，去年比四年前兒虐通報數增加2.5萬件，多名立委及13個社福團體上午齊聲呼籲，中央應該成立兒少專責單位，立委王育敏說，「無論把社家署改成兒家署，或新成立兒少司等，都是可以討論的。」

聯合晚報日前推出《兒虐悲歌》報導，希望政府、醫界、社福團體等，共同為兒少建構更安全的成長環境。包括兒盟、家扶基金會、兒童健康聯盟、兒科醫學會、台灣防暴聯盟等13個民間團體今天正式成立「中央兒少專責單位推動聯盟」，邀請四名關心兒少的立委包括王育敏、李麗芬、陳宜民及邱泰源，呼籲「成立中央兒少專責單位」、「加碼兒少預算」、「整合兒少業務」。

王育敏指出，五年前組織改造後內政部兒童局遭裁撤，改由衛福部的保護司、社家署「兒少組」及「家庭支持組」主責，兒少業務總是口號比資源多，甚至被邊緣化。

去年每10分鐘就有1個孩子受虐通報，兒少團體期盼建立整合性的服務，這幾年實驗把兒少拆在不同單位是行不通，兒盟政策中心主任李宏文說，衛福部擬在近期內成立長照司，希望能夠搭上這波組改的成立中央兒少專責單位。

立法委員李麗芬說，兒童局裁撤後，民間團體共同的感受就是「不同單位的整合有問題」，她支持衛福部啟動組織改造的研議，未來也會督促衛福部應與民間團體多討論及溝通。

社家署代理組長林資芮說，五年前組織改造時，討論很多面向，如果兒少、老人等都成立一個局處，擔心一些需求無法被照顧到，因此當初以需求做專業的分工，家庭支持放在社家署、保護性業務則放在保護司，而為了整合這些資源，行政院也有成立「兒少小組」整合各部會資源，逐年調高預算。

至於組織改造，林資芮指出，這屬於跨部會業務，行政院其人是考量。