興航無預警停飛 旅行社6900萬飛了

2018-04-03 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



復興航空於105年11月21日無預警停航，去年底民航局因此遭到糾正，指現行民航法沒有對公司負責人等相關決策人員追究違失責任的規定，今天民航法修正通過後，新增負責人無故停業致他人或公眾損害且情節重大，可能被處2000萬元以上、2億元以下罰金，或3年以下有期徒刑。

據了解，復興航空停航後旅行社的預付款、訂金、保證金等至今仍血本無歸，由復興航空確認的金額有2672萬元，若加上代墊機票錢、滯留住宿等衍生費用，可能高達6900萬元。台北市旅行商業同業公會表示，彰化銀行優先行使抵消貸款等興航與銀行間的債權，固然帳戶中有他們支付的預付款，但已在「大水庫」內，銀行不願將他們的匯款退回。

公會理事長吳志健表示，觀光局等政府單位雖盡力與銀行協調，還是沒辦法拿回業者的損失。第一時間旅行社配合政府的政策代墊款項，讓滯留國外的旅客返台，這筆費用也拿不回來，未來若再發生類似的事件，要業者怎麼願意配合? 對於民航法修法，吳志健懷疑法人可用破產法處理，2億元的罰款罰得到嗎?