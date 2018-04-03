民航法修正通過 刻意停飛的惡質老板恐被抓去關

2018-04-03 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



為了不再發生航空無預警停業侵害消費者及從業人員權益，立法院今天三讀通過「民用航空法」修正案，增訂法定的公益董事為日常即時監理公司經營，及更合理的民航公司退場機制。

立委鄭運鵬今天說修正案是去年他擔任交通委員會召集人所主審，委員會討論時，主要集中在民用航空運輸業退場機制，爭點有二：

1，發生復興航空這種民航公司無預警停業或結束營業，侵害大眾搭乘定期航班權益，是否應增訂勞工董事或公益監察人，強化日常行政監督。

2，民用航空運輸業刻意不遵守2個月的預告時程，負責人是否應科以刑責。

鄭運鵬說，他提出的修法動議原則是「落實日常監理，確保妥善停飛」，經過大家充分討論，認為強化行政監督部分增設公益性獨立董事，較為符合未來公司治理的趨勢。因此，文字修正「民用航空運輸業實收資本額達20億元者設應置具公益性之獨立董事，人數至少1人。公益性獨立董事應報請交通部備查，必要時得要求更換之。其資格、條件、職權及其他相關事項之辦法，由交通部定之。」