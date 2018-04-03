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保全設限 兒盟支持：盼社區防護網更綿密

2018-04-03 14:36聯合晚報 記者徐偉真／台北報導

社區的防範容易被忽略，立委提案修法，有毒品等前科者不得擔任公寓大廈管理人員。圖中...
社區的防範容易被忽略，立委提案修法，有毒品等前科者不得擔任公寓大廈管理人員。圖中的社區管理員與本新聞無關。 圖／聯合報系資料照片
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立委提案，有吸毒性侵兒童等前科者不得擔任公寓大廈管理服務人員，兒福聯盟基金會表示，支持這樣的修法，讓無論是公寓大廈管委會自聘的服務人員還是外包的保全聘用標準一致，也能讓兒少生活空間之一的社區防護網更綿密。

兒福聯盟基金會政策中心主任李宏文表示，過去曾發生案例，一名媽媽因為癌症化療，社區管理員主動幫忙照顧讀小學的女兒，沒想到管理員不但對孩子下藥還性侵，目前公寓大廈管理員分兩種，一種是管委會自聘的管理人員，另一種是外包給保全業者，而保全有「保全業法」管理，相較之下管理人員沒有嚴格要求，因此支持修法讓標準一致。

李宏文說，日前雖公布強化社會安全網的方法，但他們看內容，發現居然是要增聘社工，加強訪視，在網路上社工相關討論區引起討論，被社工認為是「就業大計畫」但無助於解決問題，之後若再發生不幸案例，社工就可能被檢討為什麼政府給了人力還是無法避免問題發生，變成「社工無用論」，政府應該要了解不是增加社工就能減少兒虐，這樣把問題過度簡化，想法太「阿Q」了。

李宏文說，兒少保護原則為「以兒少為焦點、家庭為中心、社區為基礎」，社區占兒童生活很大一部分，所以兒少法給予通報高風險家庭責任，但社區的防範容易被忽略，兒少保護網這些年還是有疏漏，是因為跨網路的橫向連結不足。王育敏的修法能把社區補得更綿密，兒少法有六歲以下弱勢兒童主動關懷方案，透過機制勾出需要關懷的對象，社工沒有到的時候，孩子若在社區，就能請管理服務人員協助關懷。

社工保全性侵吸毒
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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