有毒品、性侵等前科者不得任保全 立委提案修法

2018-04-03 14:34 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 徐偉真 ／台北報導



立委提案，不適任者未予解職，公寓大廈管理維護公司、管委會等負責人最高可處20萬罰鍰。圖中的大廈管理員與本新聞無關。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨立委王育敏提案修法，有毒品、持有槍砲彈藥刀械、妨害風化和性侵兒童等前科者，不得擔任公寓大廈管理服務人員，若公寓大廈管理維護公司、管委會等負責人對於有上列前科的不適任者未予解職，最高可處20萬罰鍰，不改善者可連續處罰。

王育敏提案修正「公寓大廈管理條例」部分條文，曾犯組織犯罪防制條例、管制藥品管理條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、兒童及少年性交易防制條例、兒童及少年性剝削防制條例等，經判決有罪者，管委會等單位若瞭解所雇用的管理服務人員符合條件，應立即解職。

王育敏表示，公寓大廈管理服務人員是「兒童及少年福利與權益保障法」中，高風險家庭通報的重要環節，對於社區管理有高度注意義務，若沒有消極資格限制，恐怕無法完整保障住戶的安全。

王育敏表示，和公寓大廈管理服務人員工作性質相似的保全業，在2003年開始，就設有消極資格限制，曾犯組織犯罪防制條例、肅清煙毒條例、麻醉藥品管理條例、兒童及少年性剝削防制條例等，不得擔任保全人員。

為了保障人身及兒童安全，2011年更修法明定未滿20歲或超過70歲不得擔任保全，但現行公寓大廈管理條例卻沒有規範，明顯有疏漏。

王育敏說，公寓大廈管理維護公司、管委會或管理負責人若違反規定，對於應該解職的管理服務人員沒有解職，可處4萬元以上20萬元以下罰鍰，若未改善或不履行，可以連續處罰。