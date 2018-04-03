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花80億賤賣20億 網友連署核四燃料束暫緩送出國

政府須回應！花80億賤賣20億 網友連署核四燃料束暫緩送出國

2018-04-03 12:27聯合新聞網 綜合報導

網友連署要求台電暫緩將核四燃料束運送出國，並舉辦公聽會說明為何急於運出，提案已達...
網友連署要求台電暫緩將核四燃料束運送出國，並舉辦公聽會說明為何急於運出，提案已達5000人附議門檻，政府須做出回應。 圖／擷自公共政策網路參與平台
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台電上月宣布，正在封存中的核四1744燃料束，自6月起陸續運送回美國原廠，核四確定走入歷史。但當初以80億元購買的燃料束，只能賤賣拿回20億元，網友認為有損台灣利益，在公共政策網路參與平台提案，要求暫緩將燃料束送出國，3月20日提案，今4月3日已通過5000人附議門檻成案，政府須對此提案將於6月3日做出回應。

提議人PowerGreen在公共政策網路參與平台「提點子」提案，建議「暫緩將核四燃料棒送出國 ，並請台電為全國人民舉辦公聽會說明為何需要將燃料棒急著送出國」。提案人認為花費國家80億元購買的核四燃料束，現在要花5.8億分3年陸續運回美國原廠，若只以鈾原料賣出，僅能拿回20億元，若未來台灣又需要這批燃料束，恐需花費逾百億元重新購置，不符合經濟效益。

提案人也表示核四2部機組若按下啟動鈕，可提供電力270萬瓩，相較於使用天然氣發電，台灣最大儲量為14天、燃煤為30天，而核能一次添加可使用達540天，供電吃緊的台灣真要拿掉這個選項嗎？要求台電暫緩將核四燃料束送出台灣，並舉辦公聽會說明為何需要急著把燃料束送出國。

對此提案，核能安全主管機關原子能委員會在2日發布新聞稿表示，依106年電業法修正案，核能發電設備114年以前應全部停止運轉，核四廠初始爐心核子燃料屬台電財產，台電配合非核家園政策將核燃料運至國外處理，原能會尊重經濟部及台電公司的決定。

核四燃料束因元件型及濃縮度差異問題，無法直接使用於現仍運行中的核電廠，台電規畫運至國外燃料製造廠，進行燃料束拆解成燃料棒後轉售，或再進一步拆解燃料棒回收鈾原料出售，全數運出後，台電一年可減1億多元的資產維護管理費用。

核四電廠目前正在封存中。 報系資料照
核四電廠目前正在封存中。 報系資料照
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