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原能會：台電應釐清肇因 改善後才會同意核二再起動

2018-04-03 10:31聯合報 記者林良齊╱即時報導

上月27日原能會同意台電再起動核二廠2號機，未料隔天升載過程中，因中子偵測系統訊號動作，引動安全保護系統正常運作，使機組急停。原能會要求台電公司得須針對本次事件提出綜合檢討報告，並將組成專案審查小組，進行報告審查及現場查核。

原能會表示，核能電廠安全保護系統，在各功率階段均會全程隨時監控機組狀況，當偵測到相關數據偏離正常運作範圍，或其它突發狀況時，保護系統即送出信號，讓控制棒能快速且安全地停止爐心中的核分裂反應，以使機組安全停機。

3月20、27日原能會依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」，完成核二廠2號機再運轉申請案的審查後，台電公司核二廠2號機即依序起動反應爐、逐步提升功率，並依規劃執行再運轉各階段之系統置入使用、整合性調校、測試作業，但在3月28日核二廠2號機在機組功率尚未滿載穩定運轉前之升載階段，因中子偵測系統偵測到部分參數偏離設定值，故保護系統依安全設計直接自動停止反應爐運作，以使機組維持安全停機狀態，待後續人員查核相關參數異常原因。

原能會強調，將持續追查事件前後相關數據及機組反應現象外，也在上月31日要求台電公司應將該事件發生時反應爐暫態模擬分析納入綜合檢討報告。目前台電公司仍在釐清事件肇因，該公司目前初判可能是蒸汽旁路與壓力調整系統測試調整所引起，後續台電公司仍須依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」第18條規定，提出綜合檢討報告。

原能會將由會外專家學者及本會同仁共同組成專案審查小組，綜合現場查核狀況及台電分析結果，會秉持安全第一、專業決定、按照標準作業程序等3原則下，嚴謹審慎審查該綜合檢討報告，惟有確認台電公司已確實釐清事件肇因，完成必要改善措施後，才會同意核二廠2號機再起動運轉。

新北市萬里區核二廠2號機。圖／新北市政府提供
新北市萬里區核二廠2號機。圖／新北市政府提供
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台電原能會核二
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