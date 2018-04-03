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史為鑑抗議遭噤聲 人權館：是誤會 一開始就沒規畫

2018-04-03 10:16聯合報 記者何定照╱即時報導

作家史為鑑抗議自己昨天在國家人權館的演講被取消，國家人權館館長陳俊宏今表示是誤會，人權館一開始就沒規畫由史為鑑演講，只有請他和其他貴賓一樣在台下參與出席，流程也都沒有安排他上台致詞。

陳俊宏說，館方人員已致電給史為鑑解釋，史為鑑也已接受。

文化部國家人權博物館昨天舉行戒嚴時期文物特展開幕記者會，受邀與會的藏書家石文傑(...
文化部國家人權博物館昨天舉行戒嚴時期文物特展開幕記者會，受邀與會的藏書家石文傑(筆名：史為鑑)表示，他受邀上台致詞，原本要講的內容包括請蔡英文總統站在歷史正確的一邊、為兩岸展開永久和平的內容，卻在最後一刻被取消。 圖/擷自史為鑑臉書
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