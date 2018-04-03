都會難找綠地 北市菜圃縮水

2018-04-03 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北報導



台北市長柯文哲將「田園城市」列為重點政策，主打鄰里間設置菜圃，婆婆媽媽們在士林區德行公園享受當城市農夫的樂趣。 圖／台北市公園處提供 分享 facebook

台北市長柯文哲選前喊出「田園城市」，水泥城市設綠色菜圃，甚至列入「柯P新政」白皮書，鼓勵民眾當城市農夫。不過，台北市寸土寸金，不僅綠地難尋，之前民間認養菜圃因缺乏管理，時常出現枝葉雜亂景象，讓政策效應打折扣。

為實踐選前支票，北市府積極找地設菜圃，大多選在鄰里巷弄間，由當地里民認養。截至去年底共設置71處，攤開歷年數字，柯上任首年設22處，隔年設36處，第3年僅13處。

北市公園處副處長黃淑如說，隨著政策逐年推動，市區內適合作為菜圃的空間相對減少，針對校園、公有建物屋頂，相關主管局處已陸續設菜圃。

事實上，田園城市推動過程幾經波折，全市第一批菜圃就選在市政大樓，向外界宣示政策決心，但開放民間團體認養後，菜圃時常有枝葉乾枯、垂倒等雜亂景象，畫面突兀，最後公園處決定自行維管。

府前廣場的菜圃，公園處特別設計成方便輪椅族接近的架高式栽植槽，優先開放給身障者團體認養，也傳出礙於照料不易，陸續有團體放棄認養。

黃淑如說，市府一開始由上而下，公部門主動建制菜圃，鼓勵周邊里民種菜，當風氣建立起來，變成地方主動爭取設置菜圃；但認養人的熱忱很重要，菜圃才能長久經營。

田園城市今年邁入第四年，儘管政策遇上瓶頸，公園處已訂下今年度新設33處田園城市目標，並提供相關補助及課程，希望增加民眾種菜的誘因。

松山區鵬程里長許顏建說，都市有小農場很棒，可讓小朋友了解菜從哪來、菜蟲長什麼樣，是很棒的生活教育，最大問題在於都市土地不易取得。

萬華區富福里擁有一片大菜圃，居民認養半年以上。里長許文輝說，大家一有空閒就種菜、聊天；起初擔心沒有園藝技術，後來鄰居互相鼓勵學習，覺得政策很不錯。