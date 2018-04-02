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知本光電專區標出 荒野學會遺憾

2018-04-02 23:40聯合報 記者羅紹平／台東縣報導

台東縣政府在知本標租161公頃縣有土地，推動太陽能發電專區，昨標案審查，3家公司...
台東縣政府在知本標租161公頃縣有土地，推動太陽能發電專區，昨標案審查，3家公司競標，最後由盛力能源股份有限公司勝出。 記者羅紹平／攝影
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台東縣府昨天標租台東市建康段161公頃公有土地，開發太陽能發電及教育示範專區，盛力能源公司籌備處以25.19%權利金取得開發經營權。環團台東荒野學會開標前到場關心，並發表聲明表示遺憾。

台東縣府推動綠能發電進行「台東市知本建康段設置太陽能發電設備及教育示範專區標租計畫」，專區租期20年，租賃期滿得續租一次，續租期10年，縣府預估1年可挹注縣庫3千至4千萬元。

環保團體及卑南族卡地布部落族人多次表示反對，縣府表示，依行政院原民會法令解釋函「開標不涉及實質開發行為，不違反原住民基本法21條規定」，昨天如期開標，共有3家廠商投標，由政風處及主計處共同監標，經審查盛力能源股份有限公司籌備處以提供縣府25.19%權利金得標。

台東縣政府計畫在知本標租161公頃縣有土地，推動太陽能發電專區，昨天進行標案審查...
台東縣政府計畫在知本標租161公頃縣有土地，推動太陽能發電專區，昨天進行標案審查，吸引3家公司競標。 記者羅紹平／攝影
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對縣府昨仍開標，台東荒野保護學會表示，不反對太陽能發電計畫，但這個面積廣達161公頃的全國最大光電案，因土地開發還在爭訟中，且位於生態豐富河口濕地，及卑南族卡地布部落傳統領域，很遺憾縣府只以「回饋金高低」作為標案評選標準。

對環團及部落疑慮，縣府表示已將65公頃濕地保留未開發，原基地面積226公頃，縣府決定以161公頃辦理招商，且要求開發商須兼顧環保，並事前與部落諮商情形下進行規畫開發，縣府會落實審查。

台東太陽能發電濕地光電卑南族
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