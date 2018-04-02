知本太陽能案完成招標 部落和環團有異見

2018-04-02 18:59 中央社 台東縣2日電



台東縣政府規劃面積廣達161公頃的知本太陽能發電案，今天完成招標。基地附近的卡大地布卑南族人和環保團體，抨擊縣政府一意孤行。

台東縣政府在台東市知本溪出海口規劃161公頃的太陽能光電園區，由於當地是卡大地布卑南族傳統領域，卑南族人認為台東縣政府未和部落充分溝通，未獲得部落同意，反對招標案。

另外，知本溪出海口濕地是國際鳥盟認定的重要野鳥棲息地範圍，台東環保團體呼籲台東縣政府停止標案。

台東縣政府今天如期招標，計有3家公司參與標案，由「盛力能源股份有限公司籌備處」勝出。

卡大地布部落會議主席林金德獲悉縣政府執意招標，且完成招標，感到遺憾，他表示，將召開部落會議，商討因應對策。

荒野保護協會台東分會發言人林義隆表示，縣政府執意執行知本太陽能光電案，站在生態保育立場，環保團體再次重申，光電開發不宜以破壞濕地野生地生態作為代價。

他呼籲台東縣政府與得標廠商未來規劃光電區時能遵守，縮小開發規模，遵守濕地保育法規，做到生態零損失，避開國際鳥盟認定的野鳥棲息地範圍。

再者，比照嘉義布袋鹽灘地光電開發，同步進行生態調查與補償。審查過程與未來興建管理必須透明公開、審查機制應開放部落、保育團體與民眾參與。

台東縣政府財政及經濟發展處長盧協昌表示，原基地面積226公頃，縣政府以161公頃招標，特別將65公頃溼地保留未開發，包括整個泥沼地及集水區域，便是對生態環境的重視；且於招商文件中要求開發商必須兼顧環保情形下規劃，縣政府一定落實審查。

有關牽涉卑南族傳統領域問題，盧協昌表示，未來得標廠商需依原住民族基本法與諮商取得原住民族部落同意，希望藉由諮商階段建立當地原住民族利益分享機制、共同參與。

盧協昌強調，台東縣尚無大型發電廠，電力大部分仰賴外縣市輸送電力，故利用台東良好的日照條件建立自主能源，以達環保節能效益及緊急救災用電之社會效益，辦理光電專區設置。