布倫特蘭談少子化：制定家庭政策保障生育率

2018-04-02 18:24 中央社 台北2日電



中研院今天舉辦「永續社會的公共衛生與環境發展」特別論壇，布倫特蘭談到少子化議題時說，原本挪威的總生育率也僅1.7左右，但她擔任總理期間，制定許多保障婦女生育的政策，例如平等的工作權等，才讓總生育率提升至1.8。 中央社 分享 facebook

唐獎首屆永續發展獎得主布倫特蘭今天在一項論壇中談少子化議題，她認為要提高總生育率，可制定保障婦女生育的政策，例如平等的工作權、以及男性請假的家庭政策等。

中研院今天舉辦「永續社會的公共衛生與環境發展」特別論壇，布倫特蘭（Gro Harlem Brundtland）受邀和其他與會者談少子化現象、暖化影響下的環境變遷與公共衛生、空氣污染、能源及減碳政策等議題。

布倫特蘭談到少子化議題時說，原本挪威的總生育率也僅1.7左右，但她擔任總理期間，制定許多保障婦女生育的政策，例如平等的工作權等，才讓總生育率提升至1.8。

布倫特蘭認為，良好的家庭政策，讓男性一樣可以請育嬰假等假別，讓企業可以同等思考，不是只有女生會請產假等假別。

在公衛議題方面，布倫特蘭擔任世界衛生組織（WHO）秘書長期間，剛好遇到2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，布倫特蘭今天說，當年加拿大並未發佈旅遊警戒，導致加拿大發生嚴重的SARS疫情。

布倫特蘭說，以她曾擔任挪威總理的多年經驗，當時她認為一定要用強硬手段，要求加拿大發布旅遊警戒，也讓台灣的疫情在4.5個月就可以結束。

布倫特蘭也強調，身為領導者必須要有長遠的計劃，當人民不了解時，就一定要有充分的解釋，讓人民可以接受。

布倫特蘭舉電動車政策為例，只有以價制量的方法，才能讓民眾有誘因購買電動車，也才能讓電動車的政策有完善的發展。

論壇主持人、中研院環境變遷研究中心主任王寶貫表示，期盼從這場討論中得出一些比較清晰的指引。