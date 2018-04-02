農藥管理法開罰有難度？學者這樣說

2018-04-02 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



宜蘭農友周珊燕認養岸堤友善人、狗，要水利會別再噴除草劑了。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台灣除草劑使用量高，近年環保意識抬頭，農委會去年10月、上個月都發函地方政府，加強非農地除草地管理，必要時可處罰緩，雖下了禁令，但執行上有其困難，導致中央地方不同調。

農委會指出包含學校、草皮、公園、公墓等非農業使用的範圍，禁用除草劑，違反者可依農藥管理法第53條規定，可處1.5萬到15萬的罰緩。

荒野新竹分會長期關注除草劑，他們觀察中央發文後，公部門鄉鎮公所的確較少使用除草劑，然因「此法從來沒有執行過」，突然來一張公文要求改善，「老實說，民間用慣了，不少人還不知不能噴」。加上地方政府無人力執行，只能等民間團體檢舉。荒野新竹分會積極推動地方自治條例外，近期也採游擊戰術，邀民眾擔任環境的吹哨人。

副分會長許天麟說，《農藥管理法》雖然很早就訂定使用範圍，但違法需由地方政府開罰，目前只有台北市、宜蘭縣通過「除草劑使用管理自治條例」，導致「有違規、沒人開罰」。

什麼開罰有其難度？ 義守大學公共政策與管理學系助理教授吳明孝說，執行多以行為違法作為認定標準，除非現場抓到現行犯，否則農政單位依法管制販售端，若要再管理非農地範圍、使用人等，礙於查緝、檢驗人力不足，難以執行。

吳明孝解釋，《農藥管理法》管販售、農用使用範圍，卻沒有明確規範農業外的使用。農委會日前發文強調「除草劑使用範圍」，但資訊不對等，行政機關內部知道公文，了解政策；但外部人民只能看法規，缺乏法規明確性。

吳明孝說，地方自治條例就是管理非農用使用除草劑，包含劃定區域範圍、行為人該罰，但土地管理人是否得罰？甚至協助調查等，都能訂清楚。