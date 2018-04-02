盡力到生命最後一刻 張振成獲社工特殊貢獻獎

2018-04-02 14:10 中央社 台北2日電



日前因病過世的輔大社工系副教授張振成，因對社工學術、實務界貢獻，讓其他專家感念，今天在社工日獲社工專業人員特殊貢獻獎。張振成儘管生病仍為社工發聲，盡心盡力到生命最後一刻。

今天是社工日，衛生福利部上午舉行全國社會工作專業人員表揚頒獎典禮，副總統陳建仁到場致詞，感謝全台社工奉獻和付出，並強調政府致力建構社會安全網，社工是重要一環，會努力改善社工工作環境和勞動條件，讓社工安心，弱勢民眾的扶助能源源不絕。

獲得特殊貢獻獎的社工分別是羅慧夫顱顏基金會執行長王金英和輔仁大學社會工作學系副教授張振成。

王金英投入社會工作超過30年，是第一位將社會工作專業帶進國際援助發展活動中的社工，協助許多開發中國家顱顏缺損孩童，讓孩子們有機會重塑人生，同時也提高台灣醫療的國際能見度。

張振成日前因病過世，衛福部特地在他的告別式中，將特殊貢獻獎的獎座送給家人，感謝張振成長期關注醫療、老人、社工管理等實務及學術領域，且培育許多社工尖兵。張振成溫暖、堅定的社會工作態度，影響無數社工人。

活動現場播放介紹張振成生平影片，其中台灣心理衛生社會工作學會理事長林惠珠表示，去年底張振成參加一個完善社工制度的論壇，明明他生病、重感冒，仍出席表達意見。在他過世前2、3天，還跟大家一起開會。「他身為一個社工，真的鞠躬盡瘁，盡心盡力到生命最後一刻。」

張振成的學生周明萱也在影片中表示，社工常要面臨生死的議題，想跟老師說：「老師比我們早畢業了，但我們會努力完成學業，未來當一個很棒的社工。」

除了2名特殊貢獻獎得主，另有43名資深敬業獎、99名服務績優獎社工接受表揚，感謝他們對社會的貢獻。