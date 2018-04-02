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台灣人創的Garmin為了台灣列國家道歉 他嘆：何其諷刺

侵占國土強拆／他們不懂...明明花了錢卻被當賊

2018-04-02 14:25聯合晚報 本報記者陳熙文

大觀居民陶建中拿出當年陶家購買的租用權狀。 記者陳熙文／攝影
大觀居民陶建中拿出當年陶家購買的租用權狀。 記者陳熙文／攝影
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土地迫遷居民本只是社會的影子，藏在最不驚人的暗角，直到有一天他們連那樣的角落都被剝奪，才不得不攤到陽光下。

年過半百的大觀居民陶建中有一個極簡的生命故事。國一就打定主意再也不上學了，陶建中先被送去當修車學徒，後來當過職業軍人，也到台中當過房屋仲介，最後回到台北老家學做油漆工。

陶建中有過論及婚嫁的愛情，也失去那段愛情，最後求了一段越南跨海姻緣，沒想到新娘子來了一年，返鄉探親便再也不肯回來。

陶建中大半輩子說不上失敗或成功。他與年邁的母親，妹妹及妹妹的孩子擠在一棟半鐵皮屋裡，打著有一天沒一天的零活，如今政府卻要把他趕出去，也沒有給一個安置的所在，他還欠政府錢。

31歲的大觀居民黃炳勛（右）去年辭去工作，花費一年多抗爭。 記者陳熙文／攝影
31歲的大觀居民黃炳勛（右）去年辭去工作，花費一年多抗爭。 記者陳熙文／攝影
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31歲的黃炳勛是阿妙檳榔店的長子，從小在大觀社區長大，弟弟和妹妹都在大觀出生，用「家」來形容大觀，再正常不過。然而當退輔會以民事訴訟控告居民侵佔，不只是父母親，他們一家五口都被告上，甚至當榮家勝訴，欲索取「不當所得」時，黃炳勛出社會後在戶頭裡辛苦存的30萬元也一夕之間煙消雲散，被強制凍結、扣除。

黃炳勛很憤怒，黃家取得土地也花了錢，現在卻被當成賊。

72歲的大觀居民朱寧民不奢求原地續住，直說他沒有違法。 記者陳熙文／攝影
72歲的大觀居民朱寧民不奢求原地續住，直說他沒有違法。 記者陳熙文／攝影
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迫遷居民裡有些人很生氣，有些人卻不夠生氣。大觀居民朱寧民在客廳貼滿總統相片，從蔣中正蔣經國，到李登輝共聚一堂，其中參了一張歌手鄧麗君的照片，朱寧民直說那不是他的女神，貼鄧麗君是因為她會唱歌勞軍，是愛國歌手。

再過不久，說不定那面愛國牆就要被怪手砸碎。

大觀居民朱寧民有一面愛國牆，上面全是老總統的照片。記者陳熙文／攝影
大觀居民朱寧民有一面愛國牆，上面全是老總統的照片。記者陳熙文／攝影
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大觀居民朱寧民的愛國牆上滿是老總統的照片，唯獨多一張歌手鄧麗君的照片。朱寧民說，...
大觀居民朱寧民的愛國牆上滿是老總統的照片，唯獨多一張歌手鄧麗君的照片。朱寧民說，因為她唱歌勞軍，是愛國歌手。記者陳熙文／攝影
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