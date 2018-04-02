侵占國土強拆／住戶：三不管地帶幾十年 拆屋賠錢居民擔？

2018-04-02 14:16 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳熙文 ／新北市報導



大觀自救會說，大觀社區72戶居民要自行拆屋還地，繳納總額1503.9萬元的不當得利，1月已有部分房屋遭拆除。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

板橋浮州位於大漢溪及支流楠仔溝之間，曾有不少眷村，為讓村民能買賣物資，維持生活所需，當年軍方協助在此設置福利中心，並對外招商。

1963年葛樂禮颱風過境重創眷村，村民陸續搬遷，但大觀社區的前身福利中心被遺留下來。部分商戶出售租權，附近居民認為價格合理便趁機收購，殊不知社區已成三不管地帶，後來連要租金都不知給誰。大觀陶家即在當時買下現在的家。陶建中的母親形容，初買的房子像打過仗一樣，還得自己花錢整修。

大觀社區多數建物租權幾經轉手，土地權則在1966年由陸軍總司令部轉登記為國有用地，並納入退輔會板橋榮家土地範圍。其實大觀住戶只有租用經商權利，但因1985年大觀路拓寬被拆除的住宅建築得以重建，甚至獲得台北縣政府的金錢補償，讓居民誤認為他們透過正常買賣取得建物產權，政府也沒有說他們違法。

20年相安無事，就算居民曾提出承購土地申請，也不了了之，直到板橋榮家於2008年提告大觀居民侵佔，要求拆屋還地，返還5年不當所得，同時不負責居民安置，並於2014年法院三審定讞，由榮家勝訴。

大觀自救會說，大觀社區72戶居民要自行拆屋還地，繳納總額1503.9萬元的不當得利、93萬元的敗訴裁判費及土地鑑界規費，但這應是行政長年疏失所致，不應由居民承擔，至今仍有58戶不同意拆遷，有住戶堅持原地續住，另一部分認為政府至少應提供完整安置方案，或合理補償。