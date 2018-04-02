接任新北地院長 林輝煌：盡全力捍衛審判獨立

2018-04-02 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北地方法院院長林輝煌今天就任，致詞時表示自己會本於擔任法官的初衷，盡全力捍衛審判獨立。記者陳俊智／攝影 分享 facebook 新北地方法院今天舉行新卸任院長交接典禮，新任院長林輝煌在高院院長李彥文監交下，從代理院長黎文德手中接下印信。對於未來司法工作，林輝煌表示自己會本於擔任法官的初衷，盡全力捍衛審判獨立。

司法院秘書長呂太郎、副秘書長葉麗霞、新北地檢署檢察長朱兆民、新北市警察局長胡木源等重要機關首長均與會致意，林輝煌感謝各界關愛，同時也請大家持續協助照顧。

李彥文致詞時表示，訴訟制度和法律修正都將出現重大變化，司法院已經完成了各項重要的修正法案，正在送行政院會銜或立法院審議，大家要密切注意思改進度，即早做好因應的準備，確保司改的新制和法律的適用可以順利接軌。

李彥文也說，社會對於司法的要求越來越高，常常用放大鏡來檢視司法，如果是理性的批評、善意的建議，一定要虛心接受，但有時候會在媒體上看到偏差的報導或過度的渲染，會嚴重損害司法的形象，因此司法院推動與社會對話，希望各法院都能建立健全發言人制度，加強應對及溝通技巧，「從消極轉為積極、從被動轉為主動」，要在第一時間回映和傾聽，避免傷害繼續拓大。

林輝煌表示，新北院在歷任院長和所有人的努力下，成為眾人公認的優質法院，這樣的評語得來不易，因此除了期許自己捍衛審判獨立外，也將加強與社會溝通，化解誤解。

林輝煌說，基於多年的工作經驗，個人深切的體認，法院的每位同仁都是很重要的，既然兼任院長，一定會誠心為每位同仁解決困難，期望同仁心無罣礙，善待每位和法院接觸的民眾，讓民眾感受到法院是國民的法院。另外，也會在在司法院積極密集推動各項改革的時期，誠懇堅毅推動各項改革工作。