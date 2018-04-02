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悲哀！領低薪還得回捐 呂秋遠：台灣社工的奇蹟

2018-04-02 10:33聯合報 記者何祥裕╱即時報導

社工服務家庭。 圖／南台南家扶中心提供
社工服務家庭。 圖／南台南家扶中心提供
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今天四月二日是社工日，律師呂秋遠在臉書貼文表示，大家都記得，四月一日是愚人節，但不知道有多少人記得，第二天就是社工日。長期以來社工界有個陋習，就是薪水回捐，基層社工的薪資，平均為3萬1千元上下，回捐從1千元到8千元都有，做著幫助別人的工作，領了薪水以後還要繼續幫助同事，這種陋習，一直存在，這應該是台灣社工的奇蹟。

他指出，在社工系教書，已經有十年之久，自從頻繁接觸家事案件以後，也在工作上接觸許多社工。多數民眾對於社工的認知非常有限，但是他們卻是在這個社會上最接近弱勢的一群專業工作者。關於社工，可能有幾件事我們要知道：

所謂的社會工作者，簡稱社工，他們的工作內容包括兒童、青少年、弱勢成年人、老年人的所有保護與協助工作。舉凡心理輔導、法律諮商、家庭保護、社會福利補助、等等，都是他們必須協助的範圍。

社工不是志工或義工，志工是志願工作者的簡稱，他們提供自己的時間與熱誠，接受短暫的訓練，協助公益事業的基本事務工作，例如在法院或法院提供服務導引。不要把社工與志工這兩種不同的工作性質混為一談。雖然很多人覺得，這沒什麼大不了，但是就像叫錯人家名字一樣，其實很失禮。

來談談工作時間與薪資，根據社工工會的調查，基層社工的薪資，平均為3萬1千元上下，升幅有限，意思是，當別的科系同學，隨著年資與工作內容增加薪水，他們如果沒有選擇轉行，繼續待在基層社工崗位上，薪水升遷都很有限。薪水有限也就算了，目前大約還有十分之一左右的社工，面臨回捐這種陋規。

什麼是回捐？薪水進了自己口袋，為何還要捐？在台灣所有的工作裡，大概就只有社工在從事公益服務時，還要進一步「自願」把薪水回捐而已。回捐的意思，就是社工必須把自己的薪資「捐」回去給自己上班的機構，從1千元到8千元都有。

之所以回捐，是因為機構的經費不夠。有些時候，機構的捐助收入就是不夠，卻得要繼續從事公益服務，所以需要自己人割肉餵其他服務。或者是當機構申請政府標案，因為工作內容太繁重，人員配置卻太少，想要多雇用社工，預算已經固定，只好在預算編制外再請人，這時候就要原來編制的員工「捐錢」，好讓機構可以聘請新同事分攤業務。

做著幫助別人的工作，領了薪水以後還要繼續幫助同事，這種陋習，一直存在，這應該是台灣社工的奇蹟。

那麼工作內容呢？根據社工工會的調查，他們的工作時數，打卡紀錄是8小時30分，實際工作時間是9小時40分。不少社工還必須把工作帶回家繼續做，或者在半夜接到通報要出勤，這些時數就稱之為工作黑數，自願捐贈給機構與案主。然而，這樣的工作品質會好嗎？

孩子的監護權，是由社工訪視後，撰寫報告讓法官參考；老年人孤苦無依，是由社工幫忙申請補助；青少年犯了輕微的法律、性交易、被家暴，由社工以專業處理輔導；無家可歸的遊民安置，是社工幫忙籌措資源；家暴事件發生，受虐婦女安排庇護所、再度就業，是由社工陪伴安排；被害人被性侵害，是社工在第一線安撫與協助。

社工不重要？就社工而言，他們的工作性質最接近弱勢，因為中下階層的民眾怒氣，不論是對政府、對其他人，都是由社工承受。申請不到補助，辱罵社工；被太太聲請家暴，恐嚇社工；幫助遊民自立，遷怒社工；訪視被家暴的孩子，阻擋社工。在無止境的個案協助後，還有堆積如山的表格、報告要填寫，上級要看、申請補助要看、政府要看，所有的現場處理與事後報告，都是由基層社工完成。他們最接近弱勢，他們也最弱勢。

今天就是社工日，請各位別忘記這群「近貧協助赤貧」的社工。在從事這一行之前，他們的心靈很富足，但是請不要讓他們逐漸枯竭，他們面對這麼多淚水，請不要吝嗇給他們薪水。

社工薪水薪資

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