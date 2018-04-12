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法航開航 桃園機場飛巴黎浪漫百分百

2018-04-12 00:00文 鄭嘉惠 提供

圖／桃機 提供
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法國航空開航巴黎--臺北，這對經常飛往巴黎或轉機其他歐洲城市的旅行者來說真是個令人開心的消息！桃園機場公司攜手充滿法式精神的國際航空公司「法航」，讓臺北在法航的飛航網佔有一席之地，每周提供三個日間直飛航班往返巴黎戴高樂機場和臺北之間，無論是商務或是旅遊都是舒適便捷的絕佳選擇。

近年桃園國際機場積極邀請航空公司拓展航網，讓臺灣透過桃園機場連結全球各大城市，法航開航巴黎--臺北便是眾所期待的新利多。過去法航曾在1994年起經營過約三年的巴黎--臺北航線，事隔20年，終於盼到法國航空再度在桃園機場現身。

圖／桃機 提供
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該航線將由波音777-200機型執行飛行任務，這款配置長途航線全新客艙的機型有280個座位，其中包括40個商務艙、24個尊尚經濟艙，以及216個經濟艙座位，令旅行者期待的主因，是法航巴黎--臺北航線選擇「日間航班」(day flight) 規畫，桃園機場上午10：25起飛，抵達巴黎戴高樂機場的時間為晚間18：20，可以充分休息迎接旅程；回程時間一樣漂亮，巴黎午後13：35起飛，隔日8：15抵達桃園機場，對於經商洽公的旅客是舒適便利的旅程安排。

通過巴黎戴高樂機場，還可以連結法國航空與荷蘭皇家航空公司的飛行網絡，前往歐洲以及世界各大都會城市，難怪法國航空開航巴黎--臺北的消息如此令人欣悅，這也代表桃園國際機場是通往歐洲的新樞紐，成功展現桃園機場亞洲樞紐角色定位，積極打造更便捷飛行服務，用心連接世界機場，創造機場永續價值。(廣告)

桃園機場巴黎法國航線荷蘭

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