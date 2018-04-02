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天宮一號8點15分重返大氣層 殘骸墜落南太平洋

空汙嚴重老外窩家裡開空氣清淨機 哀嚎：別來台灣

2018-04-02 08:52聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

早上八點半台中空氣品質不良，天空灰撲撲。記者陳秋雲／攝影
早上八點半台中空氣品質不良，天空灰撲撲。記者陳秋雲／攝影
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台中市政府環保局指出，今天風場微弱，大氣擴散差，全台西半部空氣品質普遍不佳。

台中上午7點空品監測站有5站紅色旗，其餘11站橘色至黃色旗等級。

環保團體「臺灣健康空氣行動聯盟」臉書po文指出，中部空氣品質惡劣，連住台中的外國人也在FB社團熱烈討論，有位紐西蘭媽媽6年前曾來過台灣，這幾天來台中，真的被嚴重的空汙嚇壞了。大家只能待在家裡，關緊門窗，空氣清淨機強力運作。

有人說「以後不會建議家人來台灣拜訪，因為空污太嚴重了。」還有人定居台灣不想搬走，但期待何時再舉辦反空污遊行……

住在台中的外籍居民2016年成立臉書社團，成員大多是在台定居的外籍人士，近來因空污嚴重，已有人搬離台灣。

還在台灣的，也因空汙計劃離開台灣，環團指出，空汙影響台灣人身心靈健康，且趕走外國人才，影響國際觀光形象。政府何時才能認清空污造成的各種負面影響，#讓人民免於空污之苦？！

市府指出，台中火力發電廠今日已在0：00～7：00離峰時段已先行降載減排。

市府啟動二級應變： 包括加強固定源、逸散源及移動源污染巡查與管制。各大工地加強週邊道路洗掃作業，加強營建工地揚塵逸散查處。各企業、清潔隊，進行認養道路洗掃作業。

空污空氣品質紐西蘭

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