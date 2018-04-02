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核三1號機明歲修 台電：不會影響供電

2018-04-02 00:24經濟日報 記者吳馥馨／台北報導

台電核三廠1號機將於本周二（4月3日）進行為期45天的歲修，屆時全台核電機組將只剩下核二1號、核三2號兩部機組運轉。台電發言人徐造華表示，核三1號機歲修已在排程之列，不會影響供電

徐造華表示，台電未來兩個月的備轉容量預估在5%~6%之間，其中估算已剔除即將歲修的核三1號機。台電會確保核三1號機趕在5月中下旬如期完成歲修，並回到供電行列。

核三廠則表示，這次年度大修，台電原本規劃核二2號機重啟替代供電，如果天氣沒有特別炎熱或其他電廠發生狀況，應不至於出現供電警戒狀況；未料核二2號機併聯不順，也給核三廠大修造成無形壓力。

為了因應氣候變遷造成的高溫，台電自去年起已將機組歲修的「歸隊令」從以往的5月底，提早到5月20日。但這個「歸隊令」去年首次發出就破功。原因正是去年核三2號機在歲修期間發生結合工具鬆脫，導致零件因撞擊磨損，必須等待原廠零件更換，以致無法如期歸隊的意外。

這意味著，核三1號機大修對全台供電穩定的壓力，並不在這已規劃好45天的歲修期；而是在大修工程能否順利，如期在5月中下旬回到發電行列。

核三1號機的裝置容量為95.1萬瓩，影響夏季的備轉容量率約3個百分點。

台電供電核三廠

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