古蹟土水泥作班 碩學士都來學

2018-04-01 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南報導



文化部文資局昨天在台南水交社舉辦傳統匠師土水泥修復人才培育結業式，由局長施國隆（右三）頒發證書。 記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook 國內古蹟維修人才斷層，文化部文資局將再修文資法，制定匠師的認證制度，希望藉此提高薪資，傳承傳統技術，文資局最近在台南舉辦古蹟土水泥作技藝研習，吸引不少人參與，其中還有碩士與大學生，看好一技在身不愁沒工作。

文資局昨在台南市定古蹟水交社宿舍群舉辦土水泥作研習結業，現場正進行日式建築修復，文資局長施國隆說，國內目前有2千多處古蹟與歷史建築，文資局平均一年有5億經費給地方維修，但專業匠師不足，目前傳統匠師約600人，50歲以上只占一成多，老化、斷層嚴重。 台南市有眾多古蹟需要維修，但目前面臨缺工斷層的困境，圖為台南南區的市定古蹟日治時期水交社宿舍群。 記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook

台南市文化局長葉澤山說，台南前年大地震，有40棟古蹟受損，要同時啟動修復卻面臨缺工，工程發包多次都流標。

這項研習委託台南藝術大學辦理，共招收30名有水泥經驗的技師，由83歲、從15歲起就從事水泥工作的老師傅蘇清良教授，包括日式編竹夾泥牆、斗子砌、清水磚牆及土埆等古式工法。 文化部文資局昨天在台南水交社舉辦傳匠師土水泥修復人才培育結業式，局長施國隆（右三）等人一起在土泥上按印紀念。 記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook

文資局保存技術科長藍素華表示，針對缺工及匠師老化斷層，文化部計畫今年啟動文資法修法，將條文中有關匠師分級、認證部分再詳列，包括土水泥作、木作及裝飾（彩繪、剪黏及泥塑等）項目，以確保匠師薪資與工作機會。