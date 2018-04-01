古蹟土水泥作班 碩學士都來學
國內古蹟維修人才斷層，文化部文資局將再修文資法，制定匠師的認證制度，希望藉此提高薪資，傳承傳統技術，文資局最近在台南舉辦古蹟土水泥作技藝研習，吸引不少人參與，其中還有碩士與大學生，看好一技在身不愁沒工作。
文資局昨在台南市定古蹟水交社宿舍群舉辦土水泥作研習結業，現場正進行日式建築修復，文資局長施國隆說，國內目前有2千多處古蹟與歷史建築，文資局平均一年有5億經費給地方維修，但專業匠師不足，目前傳統匠師約600人，50歲以上只占一成多，老化、斷層嚴重。
台南市文化局長葉澤山說，台南前年大地震，有40棟古蹟受損，要同時啟動修復卻面臨缺工，工程發包多次都流標。
這項研習委託台南藝術大學辦理，共招收30名有水泥經驗的技師，由83歲、從15歲起就從事水泥工作的老師傅蘇清良教授，包括日式編竹夾泥牆、斗子砌、清水磚牆及土埆等古式工法。
文資局保存技術科長藍素華表示，針對缺工及匠師老化斷層，文化部計畫今年啟動文資法修法，將條文中有關匠師分級、認證部分再詳列，包括土水泥作、木作及裝飾（彩繪、剪黏及泥塑等）項目，以確保匠師薪資與工作機會。
參與土水泥作班的蘇建銘是蘇清良的孫子，擁有電子碩士學歷，他說，過去認為學做土水沒出息，但時代改變，以前寒暑假跟著爺爺去打工，自己也有興趣，決定轉行，「面對傳統技術比冰冷的電子有趣」。也有多位大學學歷的學員，在職場上找不到穩定工作，來學習一技之長。
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