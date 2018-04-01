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警署出版新童書防霸凌侵害 署長伴讀護童慶佳節

2018-04-01 20:32聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

婦幼節即將來臨，警政署今天與台灣兒童暨家庭扶助基金會、台灣世界展望會及台北市政府社會局合作，邀請弱勢家庭兒童，在警察史蹟館舉辦兒童安全宣導活動；警政署特地推出全新童書繪本「小木偶網路歷險記」送給孩子們作為兒童節禮物，警政署長陳家欽更坐在小木椅上，親自為數十名孩童導讀童書。

警政署指出，兒童是國家未來的主人翁，鑒於兒童及少年因為利用網路通訊軟體交友，而遭網友霸凌或性侵害的案件逐年增加，今年警政署特別改編了經典童話小木偶的故事，並且結合網路交友安全等議題，推出全新童書繪本「小木偶網路歷險記」，民眾如果需要，可在警政署全球資訊網婦幼專區下載電子書加以利用。

警方表示，在虛擬世界中雖可能結交到志同道合的朋友，但成長過程中父母的關心與陪伴，對小朋友來說更甚於一切，婦幼節將至，警政署邀請各位爸媽，趁著連假拋開繁忙的工作，陪著孩子一起閱讀「小木偶網路歷險記」，培養孩子辨識風險意識及保護隱私權概念。

陳家欽為孩子導讀童書，帶領他們參加「小小警察體驗營」活動，他提醒小朋友，不要隨意在網路上留下個人資料，也不要傳送或接收暴露性的私密照片或影片，更不可以單獨與網友見面，以保護自己的隱私及人身安全。

另外，陳家欽也說明「警政服務」APP可提供定位及視訊報案，讓警察能迅速找到使用者位置，提供必要協助，歡迎民眾多加利用。

警政署長陳家欽，今天為數十名小朋友導讀警政署改編童書，教導如何防範霸凌侵害。圖／...
警政署長陳家欽，今天為數十名小朋友導讀警政署改編童書，教導如何防範霸凌侵害。圖／警政署
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警政署長陳家欽，今天為數十名小朋友導讀警政署改編童書，教導如何防範霸凌侵害。圖／...
警政署長陳家欽，今天為數十名小朋友導讀警政署改編童書，教導如何防範霸凌侵害。圖／警政署
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警政署長陳家欽，今天為數十名小朋友導讀警政署改編童書，教導如何防範霸凌侵害。圖／...
警政署長陳家欽，今天為數十名小朋友導讀警政署改編童書，教導如何防範霸凌侵害。圖／警政署
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童書警察

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