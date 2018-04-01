聯合報一周大事3/25~3/31

2018-04-01 02:32 聯合報 綜合整理



國內新聞：

26日：針對軍人年改方案，執政黨達成初步共識，包括服役滿20年、起支俸率55%，往後每年再增加2%，年資採計上限為35年；推估現役人員月退約可多領兩成，已退人員最多減少兩成，但校級以下軍官影響不大。

27日：台電公布4月1日將實施的新電價級距表，整體電價漲幅3%，但住宅及小商店用戶逾8成「凍漲」。不過，住宅用電500度以上部分變貴，將有191萬家庭用戶電費面臨調漲。

31日：中研院生化所前所長陳慶士在美國任教期間，8篇學術論文涉造假，遭美國俄勒岡州立大學建議「立即撤稿」。陳慶士向中研院表示，論文造假部分是研究室學生「美化數據」，他請辭中研院特聘研究員獲准。

國外新聞：

25日：北韓最高領導人金正恩應中共總書記習近平邀請，25-28日在中國大陸進行「非正式訪問」。金正恩向習近平強調，北韓主動緩和朝鮮半島的緊張情勢，只要南韓和美國有善意回應，就能維持和平發展，也能解決半島無核化問題。

30日：俄國與西方國家的外交戰持續升溫，繼29日驅逐60名美國外交官後，30日更召見英、法、德、加拿大等驅趕俄國外交人員的國家大使，說明報復措施，並給英國1個月期限，將駐俄外交官裁減到與俄國駐英外交官同樣的數。