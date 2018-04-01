善待移工 勞團促重罰不合格雇主

2018-04-01 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／桃園報導



越南外勞配偶辦公室主任阮文雄曾提供多張宿舍直擊照片，指出許多移工宿舍採木板隔間，二樓雖設有後門，「門外都是鐵籬圍住，要怎麼逃？怎麼跑？」 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

桃園市產業及社福移工人數比新北市多了近兩萬人，但移工訪視員卻比新北還少五人，勞團、民代除了疾呼中央盡速補足人力，也建議加重雇主裁罰，甚至結合扣點減聘制度，讓雇主善待移工。

桃園市勞動局外勞事務科表示，桃園移工住宿地點逾五萬多處，其中住宿超過廿人的地方約八百處，勞動局已與建管處、消防局開會決定，四月初就優先鎖定這八百多處，以全新設計的公安調查表，要求雇主自主檢視、回報。

桃市議員范綱祥認為，自主檢查並非不可，但雇主可能規避「裝死」，政府不該把每個雇主都當乖學生看待，要求市府除靠中央訪視，仍要加強隨機抽查，查到嚴重缺失就重罰，雇主才會警惕，同時也要盡速檢討改善制度面缺失，重視外籍移工在台住宿安全。

「多數移工並無選擇居住環境的權利」，工傷協會專員劉念雲認為，移工居住環境實際上屬工作場合的再延伸，應比照勞動檢查，只要違規就立即裁罰。

台灣省天主教會新主教區移工組社工專員聶永莉說，訪視人力不足情況已久，尤其桃園移工人口多、腹地廣大，許多移工入國通報訪視都難迅速完成，尤其訪視後需要改善的項目，都僅憑雇主以文件回覆即可，改善與否不得而知。

外勞事務科長張哲航說，依就業服務法等法規，若訪視發現有任何一項不合格，會限期雇主改善，完成改善不予裁罰，若過了期限仍未完成，可處六萬到卅十萬元不等罰鍰。