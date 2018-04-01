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桃園11萬移工住的安全 僅靠34訪視員檢查…

2018-04-01 00:21聯合報 記者張裕珍／桃園報導

桃園移工訪視員三十四人，但去年一整年受理入國通報數超過二萬八千件，難以消化。 記...
桃園移工訪視員三十四人，但去年一整年受理入國通報數超過二萬八千件，難以消化。 記者張裕珍／翻攝
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桃園市逾十一萬名外籍移工，住宿地點逾五萬處，都居全台之冠，但中央僅補助桃園聘雇卅四名外勞訪視員，人少案多，難以全面檢視。勞團也發現，許多移工住宿處與有機溶劑等易燃物品為伍，宿舍也不確定是合法建築，感慨三個月前的大火之後，「移工住宿的安危全被遺忘了」。

6都移工與訪視員數 資料來源／勞動部 製表／張裕珍
6都移工與訪視員數 資料來源／勞動部 製表／張裕珍
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去年十二月，蘆竹矽卡公司移工宿舍大火，六名年輕移工葬身火窟，也燒出移工宿舍多違建、陳設擁擠、易燃等安全隱憂。移工團體近來私下探訪桃園移工宿舍，發現部分移工宿舍竟擺放有機溶劑、易燃物料，房間外雖有後門，但門外卻架設鐵籬，通往一樓的樓梯則晦暗狹小，若發生意外恐難及時逃生。

「宿舍環境危險，移工很怕！」越南外勞配偶辦公室個管員邱怡嘉說，有移工的宿舍就在工廠二樓，採木板隔間，一樓就是生產機台與原料，機台全天候運轉，聲響與氣味都影響居住品質；有的宿舍看起來很像臨時搭建的工寮，不確定是否合法，而住宿環境優劣全靠雇主良心，移工礙於生計，只能無奈接受。

她認為，移工住宿建物是否合法，至今都未列入訪視員的檢視項目，住宿條件管理漏洞遲未補滿，難保矽卡移工宿舍大火再度上演。

桃市府勞動局外勞事務科長張哲航說，據移工訪視員實地訪查，曾看過移工浴室擺放工廠常見的水槽，僅供簡易洗滌沖身，環境簡陋，或宿舍內管理欠佳，幾乎每個移工都有自用的微波爐或電熱壺，電線雜亂也增加用電風險。

依現行規定，主管機關須訪視外籍移工飲食、住宿及管理三方面，但桃園市雇用移工的事業單位有六千多家，通報移工住宿點有五萬多處，依現有卅四名人力而言，根本難以應付，去年僅訪完三成多案件。

勞動局表示，外勞訪視業務為勞動部權責。勞動部勞動力發展署組長薛鑑忠說，訪視員人力補助與配置有計算公式，目前訪視人力集中在六都，礙於員額控管等因素，近五年未增加，多個縣市都反映要補人，最近會開會討論。

移工宿舍外勞

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