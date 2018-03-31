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台江國家公園長期護黑琵 俄媒譽鳥類天堂

2018-03-31 20:53中央社 新北31日電

黑面琵鷺。圖／林務局提供
黑面琵鷺。圖／林務局提供
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俄羅斯獨立報報導，西元2014年西伯利亞的小白鶴為台灣農民改變友善耕作的觀念，台灣是鳥類天堂，台俄學術合作繫放衛星發報器，保護全球瀕危的黑面琵鷺，在國際上相當有意義。

俄羅斯獨立報3月28日在第12版「生活風格」登出黑面琵鷺保育專文，由記者伊凡（Ivan Chen） 及瑪麗亞（Maria Sergeevna Ostasheva）所報導的文章中，訪問台江國家公園管理處黑面琵鷺研究學者、六孔管理站主任黃光瀛的說法，台灣除與韓國、日本和中國大陸合作，也與俄羅斯鳥類學家聯合研究保育黑面琵鷺。

報導提到，台灣保育黑面琵鷺的努力，在國際社會發揮有意義的作用。這段合作源自於2014年冬天，一隻迷航的西伯利亞白鶴停留在台灣新北市金山清水農地500多天，引起熱議。

這是西伯利亞白鶴停留台灣的第一筆記錄，小白鶴還是國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書及華盛頓公約附錄中被列為嚴重瀕危的動物。

小白鶴與農夫間的人鳥情，促進周邊農民更願意友善耕作，也翻轉當地的觀念。小白鶴離開台灣後，黃光瀛與當時生態工法發展基金會、現任春雷環境學社執行長廖仁慧等人，組成台灣第一支西伯利亞學術探查隊，開啟極地冒險旅程。

當時，團隊與俄羅斯國家科學院亞庫次克分院的學者交流，雙方簽署合作備忘錄，期盼在鳥類生態與棲地保育的合作項目中，對黑面琵鷺的遷徙路徑與紀錄，展開新的里程碑。

報導提到，黃光瀛也與海參威遠東分院的鳥類生物學者合作，並帶了衛星發射器，於2016年成功地將它繫放在兩隻小琵鷺身上。這兩隻小琵鷺是在俄羅斯、北韓、中國邊界的一個小島出生，也是已知黑面琵鷺的世界最北端繁殖地，離外界已知南北韓邊界繁殖棲地，東北約800公里。

黃光瀛今天晚上接受中央社記者訪問時表示，這是一個漫長的保育過程，也是台灣和俄羅斯間第一次的合作經驗。台江國家公園黑面琵鷺衛星追蹤研究計畫，在衛星發報器上面印有台江國家公園的標誌，也有台灣、俄羅斯雙方的國旗。

台江國家公園為濕地型的國家公園，區域內擁有廣大的溼地及漁塭區，生物資源豐富，每年都有大批水鳥過境和過冬，其中，最引人注目的鳥種是全球瀕危，總數量不超過4000隻的黑面琵鷺。

黃光瀛告訴獨立報記者說，生態旅遊發展是吸引人們關注珍貴稀有鳥類恢復族群的途徑之一，內容並提到台江國家公園在保護黑面琵鷺長期的努力，「是一個真正的鳥類天堂。」

報導說，台江國家公園的遊客可以在潟湖上，觀察黑面琵鷺及棲息地，並瞭解濕地對當地生態系統的重要性。另外建立友善黑琶的度冬環境也很重要，使牠們食物來源不致缺乏，也就是里海、里山的概念。

獨立報並提到，2016年5月西伯利亞小白鶴離開台灣，且「走自己的路」。但台灣民眾持續感激曾到訪的白鶴，誰知道是否可能還有其他鳥類嬌客，會跟隨著小白鶴到台灣，並在這個島上受到極大的尊重與愛護。

黑面琵鷺俄羅斯國家公園

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