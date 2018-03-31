國際合唱指揮賽得獎 謝斯韻台灣第一人

2018-03-31 18:21 中央社 台北31日電



台北愛樂室內合唱團副指揮謝斯韻在莫斯科參加合唱指揮大賽，從24人中脫穎而出，是台灣首位合唱指揮於國際大賽獲得大獎。她明天將指揮莫斯科音樂院室內合唱團，在柴可夫斯基音樂廳演出。

台北愛樂室內合唱團資深經理丁達明在台北受訪表示，謝斯韻到莫斯科參加第二屆特福林國際合唱指揮大賽（Boris Tevlin International Competition ofChoral Conductors）經初賽、複賽，3月30日進入決賽，與另一名俄國參賽者並列第二名，第一名從缺。

謝斯韻畢業於國立台北藝術大學，主修聲樂，研究所改念管弦樂指揮。丁達明指出，謝斯韻2007年加入台北愛樂室內合唱團，3年多前從助理指揮轉任副指揮。

合唱團臉書頁貼文指出，謝斯韻明天將指揮莫斯科音樂院室內合唱團，在柴可夫斯基音樂廳演出。

丁達明告訴中央社記者，司儀宣佈得獎名次時，以台灣介紹謝斯韻。莫斯科音樂院網站公布指揮大賽的結果，則將謝斯韻標示為中國/台灣，謝斯韻已向大會反映。

本月稍早，台灣作家吳明益的小說入圍英國曼布克國際獎，一開始公布入圍名單時，將吳明益國籍標為台灣，然而日前主辦單位擅改為中國台灣。主辦單位昨天表示，他們理解吳明益將自己定位為台灣人的立場，目前正向英國外交部尋求意見。