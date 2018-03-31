教育之道無他 唯愛與榜樣而已

自左而右依序為：蔡志鏗校長、陳成文校長、曾郁敏校長、駐緬甸代表處楊秘書碧華、黃秀君校長。圖僑務委員會提供 分享 facebook 清晨5、6點，當我們還睡眼惺忪發楞時，在緬甸，有許多華裔子弟已在晨曦微露時分，起身準備到華校上課，而後接著去當地緬文學校上學，放學又趕著回華校上晚課，一週六天，不分寒暑地把握學習華語文的機會。

今年，來自臺灣曾郁敏、黃秀君、陳成文及蔡志鏗4位退休校長，受到曼德勒孔教學校的禮聘，懷抱著教育熱忱遠赴該校服務，為學校建立制度，為海外華語文教育注入熱情，讓我們一同感受蔡志鏗校長在到任後3星期的心情點滴〈帶著愛，來緬甸！〉：

親愛的好朋友，早安！

這星期，學校開始加課，從原本每天上課四小時增加到七小時，而且第一次家長會議剛剛舉辦過，孔教學校越來越有學校的味道和學校的特質。

星期一，加課分組活動開始第一次上課，信步走進敎室，原本是為了給師生打氣鼓勵，在談話中，天外飛來一筆，隨性問了學生一個問題：猜猜看，這次校長從台灣來，行李中帶來最多的東西是什麼？

我的答案原本是「藥品」，但想不到學生的答案五花八門，從泡麵、衣服、書本到錢等，就是沒人猜中藥品。

當我正在猶豫要不要公布答案之際，突然從同學群裡蹦出一個答案：愛。

這個沒頭沒腦的「愛」字，像一道電流觸動了我的心坎，是愛，就是愛，的確是，千真萬確。

如果不是為了心中尚未退去的教育愛，都已經退休三年半了，豈又會輕易重作馮婦？如果不是為了對偏遠地區的孩子一份割捨不下的博愛，又怎麼會千里迢迢飛行將近五小時，投身到一個從未來過的陌生國度；如果不是懷抱著一份對國家民族的大愛，又怎麼會在「再沒有臺灣校長挺身而出，可能就會被對手趁虛而入」的遊說下，欣然同意擔任救援工作。總而言之，一切都是「愛」，為愛而來，我帶著滿滿的愛心，來到緬甸，來到曼德勒，來到華校。

海倫凱勒曾說：世界上最真，最善，最美的東西，看不到，摸不著，要用心去體會。愛是無形之物，也難以計量，想不到一位學生竟然能「石破驚天」般點醒我，如果不是她的出聲，我還未能察覺，我是帶著滿滿的愛來到緬甸的呢！

親愛的好朋友，明天星期六，現在我最不喜歡的日子就是星期六，因為我還要上班工作，儘管如此，我還是要很有風度地祝福您：好心情，好笑容，有美好的一天！