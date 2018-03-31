網友提案降低幼兒園師生比 成案五天七千人連署

2018-03-31 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



近日虐嬰、虐童事件頻傳，兒虐議題再受關注，國發會公共政策網路參與平台也有不少相關提案；有民眾提案降低幼兒園師生比，認為過去規定0至2歲的嬰兒師生比為1比5，2至3歲幼兒師生比為1比8，3至6歲幼兒師生比為1比15，建議調降為1比3、1比6和1比12，讓嬰幼兒能有更好的被照顧品質，民眾附議情況熱烈，附議期不到5天就有將近7000位民眾響應，順利通過附議階段，主管機關必須在5月30日前回應。

苗栗一名魏姓男嬰去年因傷就醫，被發現長期遭父親凌虐，全身有6處骨折舊傷；國民黨立委王育敏今天表示，根據衛福部統計，2017年前3季的兒童及青少年通報保護案件已有4萬4200件，等於不到10分鐘就有1人被通報，兒虐致死人數更高達15人，保護兒少已經刻不容緩。

過去學前教育分為托兒所和幼稚園，根據已廢除的「托兒所設置辦法」規定，滿1個月至未滿1歲的嬰兒，每10名需置護理人員1名，超過10名可增置保育員，滿1歲至未滿2歲的嬰兒每10名至15名，需置護理人員1名，超過15名嬰兒以上可增置保育員，而滿2歲至未滿4歲幼兒，每13名至15名需置保育員1名，滿4歲至未滿6歲幼兒每16名至20名，需置教師1名；「幼稚教育法」規定，幼稚園每班不能超過30位學生，要有2位老師，換言之，師生比是1比15。

有附議網友表示，過去的幼稚教育法訂定師生比是1比15，現在幼托整合後，3到6歲的幼兒師生比仍維持相同人數比，甚至沒有限制混齡，「人往前走了，頭還留在原地？」還有幼教老師也附議，表示每個孩子都不同，教學現場往往很混亂，若能降低師生比，將大大的保障孩子的受教權及允許孩子的個別差異。