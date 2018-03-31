花蓮強震後續 地調所：米崙斷層地質敏感區將修正擴大

2018-03-31 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



0206花蓮強震成因受關注，經濟部中央地質調查所今天發布最終版地質調查報告。所長曹恕中指出，這次地震與琉球海溝的板塊隱沒系統有關，米崙斷層是被誘發產生錯動，非地震主因。曹恕中也說，米崙斷層地質敏感區範圍將再修正，可能會再擴大。

今年2月6日花蓮發生強震，多棟建築物倒塌，由於多數倒塌建築物都在米崙斷層沿線附近，地調所也啟動調查。地調所今天發布「20180206花蓮地震地質調查報告」，並同時公開上網，供外界參考。

曹恕中說，1951年是米崙斷層活動引發了地震，但是這一次成因不同，是震央處有板塊運動，誘發米崙斷層與嶺頂斷層錯動。因此，這次米崙斷層的錯動程度較少，最大位移量達到70公分，1951年時的錯動程度則達到2公尺。地調所更有官員形容「人不是米崙斷層殺的」，指非地震主因。

地調所組長林啟文表示，米崙斷層地質敏感區範圍將修正，會就這次主要地表破裂面、斷層兩側鑽探調查，兩側調查範圍至少100公尺。地質敏感區可能會再擴大，但擴大幅度還不能確定。若通過專家學者審議會，就會公告。

曹恕中表示，地質敏感區範圍修正「沒有那麼快」，可能要半年到一年時間。

林啟文表示，位在地質敏感區範圍內，「既有建築物就算了」，但是如果有新建案要開發，地方政府的主管機關會有相關把關機制，「會去擋」。舉例來說，會要求開發業者先做地質安全評估。