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林佳龍在台中買房子了！國美館前7千萬豪宅

瘦肉精美豬、牛 美再促台灣開放進口

2018-03-31 13:40聯合晚報 華盛頓記者張加／30日電

美國貿易代表署（USTR）30日公布2018年各國貿易障礙評估報告，關切台灣校園膳食禁止含基改食品，以及禁止美豬美牛進口等議題。報告指出，美方繼續敦促台灣根據科學，全面開放美牛與牛肉產品進入台灣市場。

USTR公布約500頁報告，詳列各國貿易障礙評估。台灣占8頁，大致與前一年相似，今年美方關切的議題，包括綠馬鈴薯進口限制、進口貨物低價免稅門檻調降等。

美方對台灣的關切重點分為幾項，包括技術性貿易障礙（TBT）、動植物防疫檢疫（SPS）、進口政策、智慧財產權、服務業障礙、投資障礙、其他議題、審查程序透明度。

動植物防疫檢疫部分，美方持續關切台灣禁止含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬、牛進口，未依據國際標準及遵守雙邊協議規範。

報告指出，台灣2007年通知世貿組織（WTO）擬制定萊克多巴胺最大殘留容許量，但至今台灣未完成對牛雜等其他產品，或豬肉訂出標準。台灣當局表示，來自國內養豬業與消費者的壓力，阻礙他們制定瘦肉精最大殘留容許量。

美牛部分，報告指出，美方持續敦促台灣基於科學、世界動物衛生組織（OIE）評定美國為（狂牛症）風險可忽略國家，以及美台間達成的相關協定，全面開放美國牛肉及牛肉產品進口。

雖然美方對台灣行政院將與貿易、投資及智財權相關的法律與行政命令之修法評論期，由14天延長至60天表示肯定，但關切實施缺乏一致。

美牛美豬瘦肉精狂牛症WTO

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