中研院特聘研究員涉論文造假 中研院：遺憾 調查中

2018-03-31 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



陳慶士。 圖／中研院提供 分享 facebook 中研院生化研究所特聘研究員、美國俄亥俄州立大學醫藥化學暨內科醫學教授陳慶士傳出論文造假，據俄亥俄州大學公布的報告指出，陳慶士從2006年至2014年間發表的8篇論文中，涉嫌論文造假一事，對此中研院深表遺憾，並交由倫理委員會調查。

中研院指出，陳慶士從2014年8月至本院生物化學研究所擔任特聘研究員。目前陳慶士已口頭請辭，也獲院方同意，此案發生在陳慶士任職中研院前，目前已交由倫理委員會進行調查。