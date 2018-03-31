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陳慶士8篇論文造假 辭俄亥俄州立大學教職

2018-03-31 12:07中央社 台北31日電

中研院生物化學研究所特聘研究員陳慶士今天傳出因為8篇論文造假，辭去美國俄亥俄州立大學教職。對此，中研院秘書處證實已知曉此事，目前正在處理當中。

中央研究院生物化學研究所前所長、特聘研究員陳慶士，2006年到2014年發表的8篇論文造假，且已經被重量級的「科學」期刊網站披露。

陳慶士已辭去美國俄亥俄州立大學教職，對此，中研院秘書處證實已知曉此事，目前正在緊急處理當中。

根據中研院網站，陳慶士畢業於國立台灣大學農業化學系，碩士攻讀台大生物化學系所，畢業後前往美國威斯康辛大學攻讀藥物化學系所。

陳慶士1987年到1995年曾在美國羅德島大學醫藥化學暨生藥學系任教，1995年到2001年在美國肯塔基大學藥物科學任教，2014年8月返台至中央研究院生物化學研究所擔任所長到2017年8月。

而陳慶士則是2001年在美國俄亥俄州立大學醫藥化學暨內科醫學擔任教授至今。

中研院網站也寫到陳慶士的研究領域與專長為使用跨領域的方法來鑑別新穎抗癌標靶以利藥物開發，特別是癌細胞對腫瘤微環境之表型適應 (phenotypeadaption) 。活用對藥物設計與合成的專長，進一步的將這些實驗成果轉譯為新穎抗癌藥物開發或臨床上癌症治療的方法。

中研院發現咖哩衍生物可防阿茲海默症，照片右方為中研院生物化學研究所長陳慶士。本報...
中研院發現咖哩衍生物可防阿茲海默症，照片右方為中研院生物化學研究所長陳慶士。本報資料照片/中研院提供。
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中研院論文造假抗癌

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