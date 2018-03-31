原民團體露宿逾四百天 籲「傳統領域不分公私有」

2018-03-31 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



在凱達格蘭大道露宿100天，在雨中遭驅離的原轉小教室，101天時轉移至鄰近的捷運台大醫院站及二二八和平公園，至今已逾400天，但近期收到台北市政府的公文要求自行撤除堆積物，否則就要代為執行，原轉小教室成員之一的馬躍‧比吼表示，從去年至今訴求就是「傳統領域不分公私有」，但至今政府仍不願正視問題。

去年原民會依原基法21條訂定法規命令，公告「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，並把原住民族傳統領域土地及部落範圍土地限縮在公有土地，此舉引發原民團體不滿，發起多場抗議未果，因而從去年便開始在凱道駐紮向總統蔡英文抗議。

至今有多名演藝人員在表演時高舉「沒有人是局外人」毛巾，呼籲政府應重視此議題，發起的「搶救我們的山海與縱谷——沒有人是局外人」連署活動，已經有8339人簽名，其中包括了蔣勳、林懷民、李烈等文化圈人士的具名響應。除此之外也辦理講座，邀請包括中研院研究員、政治人物如立委黃國昌、許毓仁等人演講，期待透過講座影響更多人，讓更多人重視此議題。

馬躍‧比吼強調，原住民劃設辦法「沒有人是局外人」，因為每個人不僅可能在歷史的脈胳中都可能是加害者，也有可能是被害者，有「轉型正義」的意義存在，雖然包括行政院長賴清德曾拜訪過，他也說「將擴大討論」，但至今仍未與他們討論。抗議400多天以來的訴求仍是「傳統領域不分公私有」。他強調，雖然可能會被驅逐，但抗議不會停止。