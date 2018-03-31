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警大報名人數大暴增！為何年輕人不怕「年改效應」 ？

2018-03-31 09:00聯合報 記者許政榆鄭國樑姜宜菁／報導

少子化現象下，各大學搶人各出奇招，但中央警察大學今年報考人數卻從過往一千多人暴增為三千人，創下近10年來首度報名人數突破3000人門檻。

CSI偵察影集 讓年輕人有興趣

美國影集CSI犯罪偵查，以及國際知名鑑識博士李昌鈺屢屢在重大案件展現鑑識科學的重要性，不但激起許多高中生報考警大的熱情，更讓警大的鑑識、犯罪防制系都成為熱門學系。警大近年興建鑑識大樓、射擊大樓等專業實習場域，都是吸引學生報名警大原因。

警大鑑識系被視為自然組第一志願，多要65級分以上才能錄取，眼見今年以學測成績報名人數翻倍，警大熱門的學系和總平均錄取率，可能要創新低。

大環境不景氣 警官待遇吸引人

警大射擊館內模擬捷運發生歹徒攻擊事件、圍捕射擊訓練。 圖／警察大學提供
警大射擊館內模擬捷運發生歹徒攻擊事件、圍捕射擊訓練。 圖／警察大學提供
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校方認為，這幾年警察工作越來越辛苦，但警大畢業後為警官職，只要通過公職人員考試，馬上有穩定工作、薪水近5萬元起跳，高於一般大學畢業生的平均值，讓警大具有相當吸引力。

嘉義高中教務主任王德合指出，老師、警察和軍人收入較穩定，但受少子化影響，要擔任老師的門檻越來越高，為了畢業後工作保障，警察大學漸成學生首選，近年來常見許多可以考上台清交等國立大學的學生改讀警大，4年前還有嘉中科學班學生學測成績73級分，申請政大法律系被錄取，但最後選擇警大外事警察系。

中南部學子報考多 嘉中盛產警察

國際知名鑑識博士李昌鈺，激起許多高中生報考警大的熱情。 記者郭宣彣／翻攝
國際知名鑑識博士李昌鈺，激起許多高中生報考警大的熱情。 記者郭宣彣／翻攝
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全台共有729所高中職學生報考警大，根據過往資料顯示，報考警大學生多半來自中南部，尤其近5年來學生畢業高中，以嘉義中學76人居冠、其次為台中一中71人、高雄中學71人並列第二名，第三名為台南一中47人。

過去彰化出身的警員多，國際知名刑事鑑識專家李昌鈺就讀過彰化高中；此外，曾擔任警大校長的蔡德輝、侯友宜、前警政署長陳國恩等人皆出身嘉義中學，見證嘉義中學盛產警察。

警大的教師指出，報考警大的學生來自中南部比例高，原因在於受到家長影響，認為工作有保障，社會地位也高，雖然近年抗議風氣盛行，警察越來越不好當，但在老一輩心目中，仍認為警官是好職業。

考警大免學費 每月還有萬元津貼

警大射擊館內模擬射擊訓練。 圖／警察大學提供
警大射擊館內模擬射擊訓練。 圖／警察大學提供
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前警大教授葉毓蘭認為，年改雖讓警察退休金受到影響，但現在年輕警察剛畢業才20多歲，要拿到退休金是50歲之後的事，年輕人何必煩惱30年後的「長痛」，不如先擔心出社會後要面臨不景氣的「短痛」。

她認為，雖然警察工作辛苦，但鐵飯碗保障待遇，仍是其他工作望塵莫及的，考警大免學費、每個月還有1萬5千元津貼，比其他大學更具優勢。

葉毓蘭再說，近年不少年輕基層員警運用不同管道，為警察權益發聲，讓社會大眾更瞭解警察職業，也更「挺」警察，社會氛圍越加重視警察執法，連警界出身的侯友宜都要出來選新北市市長，報考警大或許是另類「投資」。

縮短服務年限 人生的選項更多元

近年抗議風氣盛行，警察越來越不好當。 圖／聯合報系資料照片
近年抗議風氣盛行，警察越來越不好當。 圖／聯合報系資料照片
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過去警大4年制學系的學生，畢業後服務年限為6年、轉學生3年，警專學生為4年，警政署目前研議修法，改為警大4年制學系的學生服務年限縮短為4年、轉學生2年，警專學生2年。警大表示，過去曾有學生考量志向不符，因此在大一、大二時選擇退學，但現在隨著政策研議修改，等於讓學生在未來服務4年後就有機會轉換跑道，拓展就業方向。

中央警察大學。 記者許政榆／攝影
中央警察大學。 記者許政榆／攝影
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教務處認為，報名截止後，將以錄取人數三倍的人數通過初試，緊接著複試再以身家調查、體能測驗等層層篩選，包括報名學生本人不得有前科涉案紀錄、需居住台灣滿10年、可負重40公斤假人等基本條件，要順利錄取成為警大學生，仍有一定難度。

警察

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