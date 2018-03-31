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導盲磚鋪一半消失…視障者驚驚

2018-03-31 00:35聯合報 記者翁浩然／台北報導

北市府前的廣場人行空間，有導盲磚出現破損未修補、鋪磚鋪到一半「消失」等情況。 記...
北市府前的廣場人行空間，有導盲磚出現破損未修補、鋪磚鋪到一半「消失」等情況。 記者翁浩然／攝影
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營建署七年前要求地方政府暫停設置導盲磚後，各縣市對原有的導盲磚維護狀況普遍不佳，出現零星設置、中斷、引導至障礙物前等失靈情況，讓視障者走在路上「心驚驚」，希望新版設置規則能加快出爐。

伊甸基金會視障服務處長廖美枝指出，視障者獨立出門非常依賴導盲磚，凸起設計用腳底就能辨識方向。日本與香港廣設至今，周邊施工時還會特別有保護措施，反觀台灣在設置、維護都不夠理想，讓導盲效果打折。

廖美枝說，北市有部分人行道沒有導盲磚，還有導盲磚引導到一半就中斷，甚至電箱直接設在引導路徑上變成障礙，還有騎樓內的導盲磚路線，常變成停放機慢車界線，也有導盲磚的顏色與地板一致，造成弱視者難以判斷使用。

北市府前的廣場人行空間，有導盲磚的盡頭是新式造型燈桿。 記者翁浩然／攝影
北市府前的廣場人行空間，有導盲磚的盡頭是新式造型燈桿。 記者翁浩然／攝影
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以首善之區的北市為例，市府前廣場人行空間的導盲磚就有破損未修、鋪磚鋪到一半「消失」等情況，還有若踩著導盲磚前進，將直直撞上新式造型燈桿。另有部分人行道導盲磚似遭拆除，補上一般地磚。

對此，北市府新工處解釋，營建署二○一○年以導盲磚設置狀況不佳缺乏實用性、連續凸起設置影響脊椎損傷的輪椅族等原因，要求地方暫停設置導盲磚。

配套作法是以不影響人行道鋪面、不連續凸起的方式，用整齊畫一的樹穴、花台、座椅設置，讓視障者「有跡可循」，不再整段設導盲磚。

新工處說，配套包含在重要地點如斑馬線前、高低差處用警示磚鋪警示帶或改變地面材質，提醒視障者環境將變化；因中央沒明確規定材質、顏色，無法大規模、一次性更新。

視障香港

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