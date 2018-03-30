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歐華年會停辦惹議 僑委會：僑務工作不分黨派

2018-03-30 20:53中央社 台北30日電

全美台灣同鄉聯誼會發表聲明，指僑委會清算鬥爭海外非綠營僑團，並將黑手介入今年的「歐華年會」活動。僑委會今天澄清表示，尊重僑團停辦年會的決定，強調僑務工作不分黨派、不分顏色。

世界日報29日報導，全美台灣同鄉聯誼會發表「揭發僑務委員會謊言欺僑，要求吳新興即刻下台」聲明，指僑務委員會委員長吳新興，處心積慮清算鬥爭海外非綠營僑團；近日僑委會並將黑手深入即將邁入44年的「歐華年會」活動。

對此，僑委會今天晚間發布新聞稿表示， 聲明內容並非事實。僑委會在徵得第44屆歐華年會主委呂胤芳的同意下，以雙軌方式邀請與會代表；透過駐外館處推薦歐洲各國具代表性的僑務榮譽職與社團負責人與會，由僑委會洽邀；另外，也由籌備委員會自行遴選與會人員。透過雙向方式，盼增加歐洲各國與會者的國家代表性，對僑務提供建言。

僑委會強調，呂胤芳去年10月拜會僑委會時，雙方曾就歐華年會相關變革作法充分交換意見，籌辦期間也就活動內容與僑委會密切聯繫。

僑委會指出，去年12月函請歐洲駐外館處推薦各國合適僑界出席人選，也曾獲駐愛爾蘭代表處回應，呂胤芳對歐華年會活動積極支持，呂胤芳也希望將愛爾蘭台灣商會數名重要成員納入邀請名單。

僑委會表示，呂胤芳日前對外宣布年會停辦後，僑委會及駐愛爾蘭代表處至今無法聯繫上呂胤芳。駐愛爾蘭代表處日前與愛爾蘭僑界舉辦座談，當地僑界表示目前並無意願續辦今年年會，僑委會對這個結果深感遺憾，也尊重僑團自主停辦年會的決定。

僑委會說，僑務工作就是服務僑胞，協助僑團推動業務，「不分黨派，不分顏色」。

歐華年會是歐洲僑胞聚集的年度活動。僑委會表示，目前在歐洲的台僑約有4萬2000名。

僑委會愛爾蘭

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