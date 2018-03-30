招募產業外勞 逐步提升檢附勞資會議次數

2018-03-30 17:25 中央社 台北30日電



現行除了家庭類外勞之外，其餘雇主要招募外勞都需檢附最近一次的勞資會議紀錄。勞動部今天宣布，5月1日起逐步提升檢附勞資會議紀錄的次數，預估有3.6萬家事業單位會受到影響。聯合報系資料照 分享 facebook

現行除了家庭類外勞之外，其餘雇主要招募外勞都需檢附最近一次的勞資會議紀錄。勞動部今天宣布，5月1日起逐步提升檢附勞資會議紀錄的次數，預估有3.6萬家事業單位會受到影響。

勞動部今天發出新聞稿表示，從今年5月1日開始，雇主向地方勞工主管機關申請無違反勞工法令證明時，將以逐步漸進方式，增加應檢附勞資會議紀錄的次數，預估全台約有3.6萬家事業單位會受到影響。

勞動部解釋，目前除了家庭類外勞外，其餘雇主申請招募外籍勞工許可前，應檢附最近一次的勞資會議紀錄（申請日前3個月內召開），向地方政府證明事業單位已依規定召開勞資會議，經地方政府檢視後核發無違反勞工法令證明，雇主才能依規定，向勞動部申請外籍勞工招募許可。

為了有效落實勞資會議的運作，強化勞資會議既有配套機制，勞動部今天宣布，從5月1日起將逐步提升檢附會議紀錄的次數。

勞動部表示，5月1日起至7月31日列為「輔導期」，雇主若於上開期間向地方勞工主管機關申請無違反勞工法令證明時，只須檢附一次勞資會議紀錄。

8月1日至10月31日期間，雇主向地方勞工主管機關申請無違反勞工法令證明時，須檢附2次勞資會議紀錄，例如，雇主今年8月1日申請無違反勞工法令證明時，即須檢附今年2月1日起至4月30日及5月1日至7月31日間，分別召開的2次勞資會議紀錄。

勞動部指出，以此類推，108年2月1日後，雇主向地方政府申請無違反勞工法令證明時，應檢附至少4次勞資會議紀錄。

根據勞資會議實施辦法規定，勞資會議至少每3個月舉辦1次，必要時得召開臨時會議。