勞保生育給付 近兩千人快過期未請領

2018-03-30 17:03 中央社 台北30日電



示意圖。懷孕勞工生產後，可以在5年內請領生育給付，根據勞保局統計106年有1916人將屆滿5年卻未請領生育給付。圖／ingimage 分享 facebook

懷孕勞工生產後，可以在5年內請領生育給付，根據勞保局統計106年有1916人將屆滿5年卻未請領生育給付。

勞動部今天舉行例行業務說明，會中勞工保險局普通事故給付組長黃錦儀表示，勞工請領生育給付需在生產後的5年內請領，否則就會失效，當勞工請領生育給付的期限將滿5年時，勞保局也會主動通知，根據統計106年有1916人；105年有1239人即將屆滿請領期限卻未請領。

為了不讓勞工忘記請領生育給付，黃錦儀說，勞保局從101年起，會主動勾稽內政部資料，只要有生產的勞工但未請領生育給付就會主動通知，106年通知7022人；105年通知6498人；104年通知5658人。

黃錦儀也提醒女性勞工懷孕後離職，只要是在勞保加保期間懷孕且參加保險滿280日分娩或滿181日早產，仍可在退保一年內請領生育給付。

黃錦儀也說，其生育給付仍按照退保前的平均月投保薪資計算領取60天的生育給付，雙胞胎以上也會依比例增給。

另外，黃錦儀指出，若勞工生產時都符合國民年金跟勞保的請領資格，只能擇一請領，若勞工選擇國民年金生育給付，但勞保局在計算給付金額時發現，勞保的生育給付金額較高，將會補差額給勞工，106年約有202人受惠。

勞保局納保組長劉金娃也在會中提醒，勞工育嬰留職停薪期間，仍可參加勞保跟就保，直到子女滿3歲止，但期間不得超過2年，若同時撫育2人以上的子女，只要雇主同意留職停薪期間不予合併計算者，也可繼續加保期間最長到每一子女滿3歲止，各不得超過2年。